La marca de café con la que 'La Granja del Borrego' llegó a la televisión

El tanque de Shark Tank Colombia abrió nuevamente con una sexta temporada el 9 de septiembre y dentro de las sorpresas de la nueva edición se encuentra la participación de caras muy conocidas en el mundo del internet como la de 'el borrego' Carlos Alberto Díaz, quien tiene más de 32 millones de seguidores en su cuenta 'La granja del Borrego' en TikTok y 5.8 en Instagram.

Este creador de contenido enfocado en la vida del campo con tan solo 17 años, llega para enfrentarse a los tiburones con su emprendimiento 'La floresta'; un café que se alinea con su pasión de dar visibilidad al agro colombiano.

Su pitch se estrenará el 12 de septiembre en el canal de YouTube de Shark Tank Colombia, y muchos de sus seguidores ya están ansiosos por saber como le fue con los tiburones, pues los comerciales de su participación generaron mucha expectativa. Las 2 orillas tuvo la oportunidad de hablar con Carlos Alberto sobre su experiencia en el tanque y como espera que esto influya en el futuro de su empresa.

Carlos comentó que desde mucho antes de ser creador de contenido él ya era un emprendedor; su primer producto fueron los huevos que sus gallinas daban, y aunque le hubiese gustado continuar con esa idea de negocio, la fragilidad de los huevos lo impulso a seguir el camino cafetero que su familia había labrado.

Siempre tuvo en mente que al crear una comunidad quería desarrollar un producto que lo uniera con sus seguidores de una manera distinta, pues sabía que con el apoyo que ya contaba en redes sociales su emprendimiento podía surgir mucho más fácil.

Presentarse ante los tiburones fue todo un reto y una alegría "Normalmente mi equipo no me cuenta de que se tratan los programas para que no me ponga nervioso, pero este había que prepararlo, me puse muy contento". Sin importar si saliera bien o saliera mal, Carlos tenía en claro que llegar hasta ese punto era porque algo está haciendo bien con su empresa.

Después de este momento que marca un hito para su emprendimiento Carlos "El borrego" espera que el café obtenga mayor visibilidad y que las personas tomen en serio su marca.

Finalmente, Carlos invitó a las personas a arriesgarse a emprender "No se sientan solos. Siempre hay un miedo, pero es un miedo que tarde o temprano tiene que pasar. Solo inténtelo que si sale bien, pues bien, pero si sale mal habrá que volver a intentarlo, sino lo hacen se van a quedar con la pregunta de qué pudo haber pasado".