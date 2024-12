La pelea entre las dos grandes Ferias del libro de Colombia que ganó la Filbo

.Publicidad.

La Feria Internacional Del Libro De Cali, dirigida por la periodista y escritora Paola Guevara, este año tuvo una asistencia record de 450 mil visitantes. Para ilustrar en el Bulevar del rio, lugar donde se desarrolló con éxito la zona verde de la COP, se logró una asistencia récord.

En 2024 en armonía con el gran número de visitantes la administración se propuso registrar la marca FIL Cali Feria Internacional Del Libro De Cali con el objetivo de profesionalizar más el evento.Además de Guevara otro agente tiene un rol importante en la feria, el grupo Spiwak.

El grupo Spiwak, propietarios del hotel que lleva el mismo nombre, son los grandes patrocinadores de este certamen y de otros eventos culturales en la capital del Valle.

En los hoteles de los Spiwak, se hospedan los escritores invitados generando una tertulia paralela al evento cultural del libro. Los artistas llegan a unos hoteles donde se observa un gustó por el arte.

La decoración de los espacios interiores de los albergues es muy cuidada con elementos artísticos, con armonía estética y murales alusivos a temas literarios como la imagen de Andrés Caicedo, que preside uno de los espacios.

El autor del retrato es Armando Mesías, un artista caleño residente en Barcelona

Ángel Spiwak Knorpel, caleño de nacimiento, hizo su fortuna en Venezuela; pero regresó a su natal ciudad y levantó el hotel Spiwak que se ha vuelto una referencia no solo como hospedaje de calidad, sino como lugar de eventos y de encuentros de renombre. Su negocio está localizado en el norte de la metrópoli, vecino de dos centros comerciales, en otras palabras, es un complejo importante y bien ubicado dentro de la urbe.

La administración de Ángel ha sido exitosa, una muestra, cuando se constituyeron como grupo el negocio ya no era un emprendimiento familiar, ya se habían convertido en el principal nombre de la hotelería en el Valle y el tercero a nivel nacional. No obstante, el gerente no solo se enfocó en sus hoteles también buscó promocionar la cultura.

A través de la Fundación Premio Spiwak crearon la Feria del libro de Cali cuyo primer director fue Juan Camilo Sierra; no obstante, su muerte prematura.

Desde hace dos años el evento que requiere un despliegue logístico importante tiene a la cabeza a Paola Guevara. En 2024 los abogados de Guevara buscaron registrar un nombre para el evento, una consecuencia del esmero puesto en el proyecto.

La solicitud fue llevada ante la Superintendente de Industria y Comercio, en el sitio encontró un obstáculo que se volvió insalvable. Los abogados de Corferias, la dueña de la marca FILBO, se opusieron. A la cabeza de Andrés López Valderrama, quien esta en el cargo desde hace veinte años y cuyo puesto estuvo tambaleando por presión del presidente Petro, el grupo de Bogotá logró imponer un pleito de marca.

El equipo de jurídico de Corferias -Corporación De Ferias y Exposiciones- argumentó ante la Superindustria dirigida por Cielo Rusinque, que existía un riesgo de confusión entre los visitantes de las dos ferias, en cuanto el nombre solicitado por los caleños FIL Cali era una variación de la Filbo, nombre que se asocia a la Feria del libro de Bogotá, aunque los eventos no tengan nada que ver entre ellos. Sus organizaciones son completamente autónomas, las fechas de celebración son distintas sin olvidar que el público de los eventos es diferente.

El pleito se resolvió de forma paralela a la feria del libro de Cali, en otras palabras, mientras en Cali se concluía con éxito los diez días del suceso, la disputa por los nombres seguía su curso en la Superintendencia, entidad que dio su veredicto, negativo para los caleños.

Para los funcionarios de la SIC los nombres analizados generaban equívocos y en consecuencia se decidió negar el registro de FIL Cali Feria Internacional de Libro de Cali.

