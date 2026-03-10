La pelea entre D1, Ara e Ísimo por gobernar el mercado de las cervezas baratas, todas por menos de $2 mil

Vistas 46

Los tres supermercados que dominan el sector del hard discount en Colombia siguen compitiendo no solo en precios, sino también en la variedad de productos que ofrecen. Cadenas como D1, Tiendas Ara e Ísimo han ampliado su portafolio en los últimos años y ahora buscan ganar terreno en un segmento que cada vez atrae más compradores: el de las cervezas baratas.

Aunque no es una estrategia completamente nueva, sí llama la atención que estas cadenas estén apostando por competir directamente con las grandes distribuidoras del país ofreciendo productos a precios mucho más bajos. En algunos casos, incluso, por menos de $2.000 pesos por unidad, algo que ha captado la atención de los consumidores que buscan ahorrar sin dejar de lado este tipo de bebidas.

Estas son las marcas de D1, Ara e Ísimo que compiten en el segmento de las cervezas baratas

En el caso de D1, cadena que forma parte del grupo empresarial de Julio Mario Santo Domingo, el portafolio incluye varias referencias económicas. Una de las más llamativas es Brunonia, una lager rubia con 4,8 % de alcohol y de origen alemán que se caracteriza por su sabor suave. Esta cerveza se vende por alrededor de $2.250 por unidad.

Sin embargo, dentro de sus opciones más económicas también aparece Bahía, una marca propia del grupo. Según la información disponible en su portafolio, la versión lager puede encontrarse desde $1.790, mientras que otras presentaciones rondan los $1.900.

Pero D1 no es el único que compite en este segmento. Tiendas Ara, propiedad del grupo portugués Jerónimo Martins, también ha logrado posicionar una cerveza económica muy popular entre sus clientes: Azteca.

Esta referencia suele venderse en presentación de six pack por $10.500, lo que deja cada unidad en aproximadamente $1.750, un precio que compite directamente con las alternativas que ofrece su principal rival en el mercado del descuento.

Por su parte, Ísimo, la cadena que surgió tras la desaparición de Justo & Bueno y que hoy está respaldada por el grupo empresarial de Alex Char, también ha comenzado a posicionarse en este segmento.

En sus tiendas es posible encontrar algunas referencias producidas por Bavaria. Una de las más económicas es Austin, cuyo precio ronda los $1.890 por unidad. Otra alternativa disponible es Central, que se comercializa por cerca de $2.100.

A este grupo de supermercados también se suma Grupo Éxito, hoy controlado por la familia Calleja, que ha reforzado su estrategia de precios bajos en varias categorías.

En algunas de sus tiendas ya es posible encontrar referencias económicas como Costeña, una cerveza tradicional de Bavaria que puede conseguirse desde $1.790 por unidad.

Con estas apuestas, los supermercados hard discount están ampliando la competencia en el mercado de las cervezas económicas en Colombia, ofreciendo cada vez más alternativas para los consumidores que buscan precios bajos sin sacrificar variedad.

