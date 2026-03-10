- Una cristiana del poderoso G12 de los esposos Castellanos le puso los votos al partido de Abelardo en Bogotá

Carol Borda lleva años como parte de la Mision Carismática Internacional fundada en Bogotá en 1983 por el pastor Cesar Castellanos y Claudia Rodríguez, también creadores de la Visión G12, un modelo de evangelización basado en grupos pequeños de 12 personas. La iglesia funciona con sistema de 12 pastores, que a su vez conforman grupos de 12 personas enfocados en la multiplicación rápida de líderes en donde se ha formado la nueva representante a la Cámara de Bogotá. Esta organización religiosa ha sido siempre muy activa en política y junto con Sara Castellanos quien aspiró por el Senado fueron avaladas por Salvación Nacional, en cabeza de Enrique Gómez Martínez, el sobrino de Álvaro Gómez que también resultó elegido. Los Castellanos han combinado religión y política y han acompañado distintos grupos políticos como lo hicieron con el ex presidente Uribe, a quien le dieron la espalda. Sara también acompañó en su momento el Partido Liberal en Bogotá ,pero el turno ahora es para Salvación Nacional y la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Carol Borda es directora de la Fundación Nazer Colombia, promotora del referendo por la vida en 2023 y cofundadora de Empoderadas. Tanto Nazer como Empoderadas son organizaciones creadas por jóvenes con el fin de defender los derechos humanos desde antes de nacer.

La representante electa por Salvación Nacional es politóloga graduada de la Universidad Nacional de Colombia en 2020. En 2021 estuvo en la unidad de apoyo normativo de Sara Castellano en el Concejo de Bogotá, y también ejerció como secretaria ejecutiva del Partido Político Colombia Justa Libres. Ahora, en el Congreso de la República se enfocará en defender los derechos humanos, rechazar el aborto y defender a las mujeres de acosadores y abusadores.

La Misión Carismática Internacional tiene su sede principal en Bogotá y suma 160 sedes en Colombia, Brasil, Estados Unidos y Europa. Claudia Rodríguez ha sido Senadora de la República en tres oportunidades (1991–1994, 2006–2010 y 2018–2022), y embajadora de Colombia en Brasil en 2004. Su ingreso a la política se dio en 1989, con el Partido Nacional Cristiano creado por ella y otros líderes de su iglesia, con el cual se lanzó al Concejo de Bogotá en 1990 y se quemó, pero en el 91 llegó al Congreso con más de 27 mil votos.

Sara Jimena Castellanos Rodríguez

Es hija de Claudia Rodríguez y Cesar Castellano, fundadores de la Misión Carismática Internacional. Las banderas con las que llegó al Congreso de la República son la educación, la seguridad y oportunidades para los jóvenes. Su papá fue representante a la Cámara por Bogotá entre los años 1998 – 2002 por el partido Nacional Cristiano y es de Sutamarchán Boyacá.

En 2019, Sara Jimena se lanzó al Concejo de Bogotá por el partido Liberal, con apoyo del Centro Democrático y los Conservadores, y resultó elegida con más de 60 mil votos. Es mamá de dos hijos: Anabella e Isaac, está casada con Laudjair Guerra un pastor brasilero, estudió Gobierno y Relaciones Internacionales en Virginia, Estados Unidos, es pastora de la misión carismática internacional y tiene 35 años de edad.

Anuncios..