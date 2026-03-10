- ¿Por qué están “desapareciendo” los corresponsales bancarios en Colombia? Casi la mitad están inactivos en el país

Aunque hay más de 706 mil corresponsales bancarios en Colombia, el 46 % no opera hoy en día. Datos de Asobancaria muestran concentración urbana y desaceleración

Colombia cuenta con una de las redes de corresponsales bancarios más amplias de América Latina, pero las cifras recientes muestran un fenómeno llamativo: casi uno de cada dos puntos instalados en el país no está realizando operaciones financieras. De acuerdo con el más reciente informe de Asobancaria, el 46 % de los corresponsales bancarios se encuentra inactivo.

Actualmente existen alrededor de 706.000 corresponsales bancarios distribuidos en el 100 % de los municipios del país, un amplio número que se debe a la necesidad que hay de acercar los servicios financieros a zonas donde aún no existen oficinas bancarias. Sin embargo, aunque la cobertura territorial se amplió de forma acelerada en los últimos años, la actividad real del canal no crece al mismo ritmo.

El modelo de corresponsalía bancaria comenzó a implementarse en 2006. Desde entonces, la expansión ha sido sostenida y ha multiplicado varias veces la presencia del sistema financiero en comercios, supermercados, farmacias y tiendas de barrio.

Las cifras reflejan esa transformación. En 2008, el país tenía apenas 1,7 corresponsales por cada 10.000 adultos, mientras que para 2024 el indicador llegó a 167 puntos por cada 10.000 personas adultas, una expansión que convirtió a este canal en uno de los más utilizados para operaciones básicas como retiros, consignaciones y pagos.

Entre 2015 y 2025 también se registró un crecimiento importante de los puntos activos. El número pasó de 93.000 a cerca de 380.000 corresponsales en funcionamiento, mientras que el volumen de operaciones realizadas a través de este canal supera actualmente los 1.000 millones de transacciones al año.

¿Dónde están ubicados los corresponsales bancarios en Colombia?

La distribución geográfica explica parte de las cifras de inactividad. Siete de cada diez corresponsales bancarios están ubicados en ciudades y grandes aglomeraciones, donde se concentran cerca de 504.000 puntos.

En contraste, 114.000 corresponsales operan en municipios intermedios, mientras que 58.700 se encuentran en zonas rurales y 28.500 en áreas rurales dispersas. Esta distribución evidencia que la mayor parte de la red se encuentra en entornos urbanos, pese a que el objetivo original era ampliar la presencia financiera en territorios con menor cobertura bancaria.

Las diferencias también se observan en los indicadores por población. En ciudades y aglomeraciones existen 104,1 corresponsales por cada 10.000 adultos, frente a 88,9 en municipios intermedios, 83,9 en zonas rurales y 69 en áreas rurales dispersas.

A nivel regional, el Llano registra la mayor densidad de corresponsales con 130,6 puntos por cada 10.000 adultos, seguido por Centro Oriente con 124 y Centro Sur con 115,1. En el otro extremo, el Eje Cafetero presenta 61,5, mientras que el Caribe tiene 81,7 y el Pacífico 91.

La distribución también varía por departamentos. Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico concentran la mayor cantidad de corresponsales, mientras que Vaupés, Guainía y Amazonas registran los niveles más bajos de presencia de este canal financiero.

