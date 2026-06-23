La pelea de los taxistas contra el decreto que quiere sacar el Gobierno para cambiar las reglas del servicio

Ministerio de Transporte tiene listo el borrador del del documento para que los taxistas puedan cruzar entre municipios y ciudades sin la acostumbrada planilla

El Gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Transporte, en cabeza de María Fernanda Rojas Mantilla, dio a conocer un borrador de decreto, considerado como una actualización integral, por medio de la cual se busca cambiar las reglas de juego en la regulación del servicio público de transporte individual tipo taxi.

Según la Ministra Rojas, con esta reforma el Gobierno busca responder a las nuevas dinámicas de movilidad del país, lo que permitiría eliminar barreras administrativas, consolidar los derechos de los conductores de taxis y los propietarios de los vehículos con el objetivo de mejorar la prestación del servicio.

Con la medida, se busca que dicho servicio sea más eficiente, transparente y sostenible. La funcionaria aseguró que esta iniciativa hace parte de las promesas del presidente Gustavo Petro de modernizar el transporte público con el objetivo de dignificar el trabajo para miles de conductores, propietarios y, de ese modo, construir una movilidad más eficiente y segura.

Algunos de los cambios en la normativa incorporan la reducción de trámites, el mejoramiento de las condiciones de operación y el fortalecimiento de la calidad del servicio a nivel nacional.

La principal modificación que contempla dicha reforma es la posibilidad de prestar el servicio entre los municipios cercanos sin la necesidad de tramitar una planilla única de viaje ocasional como se hace actualmente, salvo en aquellos casos donde la autoridad de tránsito demuestre técnicamente la movilidad y la demanda del servicio.

Además, la normatividad amplia las posibilidades de operación desde y hacia aeropuertos que sirvan a capitales departamentales y áreas metropolitanas para facilitar la conectividad regional y, de paso, mejorar el servicio y la movilidad de los ciudadanos.

Los transportadores, por su parte, rechazaron la propuesta de la Ministra María Fernanda Rojas. Según manifestaron, la medida afecta la seguridad vial, la movilidad y el transporte público por la competencia que se generaría en el gremio.

Los conductores agremiados en Aditt, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, pidieron revisar el borrador del decreto antes de avanzar y, además, que se abran mesas de diálogos con todos los actores involucrados en el tema. Según la agremiación, la iniciativa va más allá de una simple regulación y podría modificar todas las condiciones en que se presta el servicio actualmente entre municipios cercanos.

Lo que más disgusto a los agremiados taxistas fue la eliminación de la planilla única de viaje ocasional, con lo que se regula el servicio en determinadas operaciones realizadas entre municipios cercanos. Según los conductores, esta norma permitiría que conductores que prestan el servicio a nivel urbano hagan recorridos intermunicipales sin ningún control.

Esa es la mayor preocupación que tienen los empresarios del transporte público individual de pasajeros con el servicio intermunicipal. Según el análisis hecho por los transportadores, cualquier cambio que realice el Ministerio en ese aspecto, debe ir acompañado de un estudio técnico, que permita medir los impactos sobre la operación, los usuarios y la seguridad vial.

Según el presidente de Aditt, José Rodríguez, permitir este tipo de cambios en la operación podría generar riesgos que deben ser evaluados cuidadosamente.

Rodríguez aseguró que dichos cambios podrían generar aumentos en las jornadas laborales e incrementar la exposición a posibles accidentes viales en trayectos que son propios para ese tipo de vehículos. Además, advirtió que cualquier cambio que se realice en la regulación actual debe tener en cuenta la seguridad de los usuarios del servicio y prevenir los riesgos asociados a la operación donde confluyen varias modalidades de transporte.

Del mismo modo, los empresarios transportistas manifiestaron que el borrador de decreto da pie para una discusión sobre las reglas de competencia dentro del transporte de pasajeros, donde las empresas deben cumplir una serie de requisitos técnicos para prestar el servicio.

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