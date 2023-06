La paz total: ¿ficción que tambalea?

Por: Fernando Santacruz |

junio 23, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Las ficciones, creaciones de la imaginación, son ilusiones relacionadas con

sucesos, hechos o cosas de improbable realización. Con todo, sentidos anhelos

societales han cristalizado merced a la tenacidad de quienes vivifican la convicción

de lograr metas específicas. La condición inexorable para implantar la PAZ es el

análisis objetivo de la situación concreta. ¡Su inobservancia, ha impedido

institucionalizarla en Colombia! Si el imperativo de instaurar la Paz en nuestro país

ha constituido una tarea complejísima, establecer la PAZ TOTAL suena

impracticable. El problema NO es de superlativos –“potencia mundial de la vida”,

etc.-, sino de resultados materiales. En los países nórdicos, reconocidos como las

democracias más avanzadas del orbe y tenidos por paradigmas de modelo social,

NO rige la Paz Total, si bien internamente mantienen la armonía/progreso,

externamente ven amenazada su estabilidad y algunos, con temores fundados, se

han afiliado a la OTAN. Así que, aterricemos nuestros empeños. Si el gobierno Petro

pretende implantar la Paz, escueta, satisfará el reclamo más codiciado de los

colombianos. Sea lo primero, ¡renunciar a los eufemismos!

Conforman las mesas de negociaciones de Paz, gobiernos, grupos ilegales

armados de diferente naturaleza, civiles desarmados y países garantes. Según el

Comisionado de Paz, desde que la administración Petro decretó unilateralmente el

cese el fuego y de hostilidades (31/12/2022), entre el 1º de enero y el 30 de junio

de 2023, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Estado Mayor Central (EMC,

FARC), Segunda Marquetalia, Clan del Golfo (AGC) y Autodefensas

Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), han disminuido los enfrentamientos

armados y los asesinatos de líderes sociales (¿¡?!). Pero, las innumerables

violaciones a los DD.HH., al DIH y los maltratos contra la población civil, escalan

dramáticamente. Con los tres primeros grupos, el utópico cese el fuego fracasó por

incumplimientos bilaterales. Al decir del funcionario mencionado, el proceso se

encuentra en una fase de “acercamientos”, seguida por la de “negociación”. Sin

embargo, instituir por decreto ceses bilaterales del fuego para convenir,

posteriormente, acuerdos de paz, resulta ilógico y denota improvisación. Tal

metodología, evoca aquello de “disparen…apunten”. Procedimentalmente, debería

ser: aproximaciones, discusiones, participación comunitaria, concertaciones, cese

el fuego/enfrentamientos, desmovilización, protocolos de verificación, etc.

Negociar, simultáneamente, con organizaciones ilegales de distinto signo

sociopolítico e ideológico, acordar separadamente con cada una “pactos” diferentes,

emplear instrumentos imprecisos, crear/resolver situaciones intrincadas, etc., podría

frustrar los más elevados propósitos. Así lo prueba el inconveniente discurso del

Presidente ante los comandantes de las FF.MM., quien manifestó “que la razón de

ser –de la guerrilla- es la economía ilícita”, aseveración que, por poco, da al traste

con el proceso de acercamientos con el ELN. Fórmulas que, en su momento, fueron

acertadas para superar violencias pretéritas –partidista, insurgente, etc.-, hoy son

obsoletas. Se impone concebir modernas estrategias orientadas a

¡INUTILIZAR/DESACTIVAR LAS ECONOMÍAS DE GUERRA!

Múltiples son las causas de las rupturas del cese el fuego: equívocas posiciones del

Comisionado, insuficientes pruebas de Paz por los grupos armados ilegales,

intensificación de hostilidades, reiniciación de operaciones ofensivas por la fuerza

pública, retaliaciones de los grupos ilegales, atentados “terroristas”, muertes de

soldados/policías/insurgentes/criminales, inmovilización de comunidades,

asesinatos/amenazas contra líderes cívicos/reinsertados/población civil,

desplazamientos/reclutamientos forzados, etc., son cotidianos. ¡Nos ahogamos en

sangre!, mientras rebosa el desorden institucional, la descoordinación, la

repentinización de soluciones, la falta de un plan estructurado/pormenorizado para

asentar la PAZ, el cual debería contemplar básicamente: i- participación efectiva de

las organizaciones cívicas, etnias afrodescendientes/indígenas, sectores

rurales/urbanos, desocupados/hambrientos, sindicalistas/víctimas del conflicto,

campesinos/colonos, obreros/estudiantes, etc., vale decir, ¡EL PUEBLO

SUFRIENTE! ii- previsiones mínimas para evitar/resolver posibles perturbaciones

del cese el fuego, indicando expresamente los “compromisos” reales de las

organizaciones armadas con la ciudadanía y precaviendo interpretaciones

duales/disculpas inciertas. iii- vigorizar el proceso de Paz iniciado, a fin de mejorar

las condiciones de las comunidades afectadas, cimentar/fortalecer la confianza

entre los negociadores y plantear una solución concluyente, siendo imperativo

rediseñar/implementar los “protocolos de verificación”, respetar los ceses del fuego

y de las hostilidades convenidos.