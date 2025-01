¿La 'Paz Total' es solo un fracaso de la izquierda de Petro?

Por: Fernando Ruiz R |

enero 20, 2025

A raíz de los hechos de violencia en algunas regiones de Colombia, especialmente en el Catatumbo, los opositores al gobierno y algunos medios de comunicación insisten en criticar el plan de Petro de la paz total, pero sin dar un contexto histórico y analizar a fondo las causas de este grave problema de la eterna violencia en nuestro país.

El punto es que la “eterna violencia”, que fue en gran parte propiciada por las mismas élites gobernantes de la derecha (recordar la violencia liberal-conservadora), no se ha logrado solucionar, porque es muy difícil acabarla, ya que a los grupos armados de origen político ya no les interesa la firma de la paz, pues su negocio es la guerra y la violencia; la falta de presencia del estado en estas regiones desde hace décadas y ahora se suma al problema la aparición del narcotráfico desde hace algunos años y de otros actores violentos.

La firma de la paz con grupos violentos solamente la han logrado los gobiernos de Virgilio Barco con el M19 y Juan M. Santos con las FARC. Desde Pastrana, pasando por Uribe, que pudo debilitar a estos grupos y Duque han intentado exterminarlos o firmar la paz y no lo lograron. Petro, que es de izquierda, quiso cambiar los métodos de solución mediante el uso de la fuerza por el diálogo, algo similar que le funcionó a Santos con las FARC, pero parece que va rumbo al fracaso.

Entonces debe haber más objetividad y análisis histórico de los acontecimientos de nuestro país, no propiciar más la ignorancia y el atraso de las personas, que no leen, solo reciben información de los grandes medios de comunicación y las redes sociales y, por lo tanto, no están en capacidad de contrastar esta información con sus propios conocimientos, que solo los tienen algunas personas y no el pueblo en general. Es importante anotar que esta situación de ignorancia y atraso, también es uno de los grandes problemas de Colombia, pues las personas son fácilmente manipulables por los políticos de una u otra corriente ideológica.

