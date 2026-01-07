- La paisa que pasó de las comunas a dictar clases en Harvard y dirigir una división del Hospital de Massachusetts

Liliana Ramírez Gómez se ha convertido en una verdadera referente de la medicina en Colombia. La paisa, que hoy está establecida en Estados Unidos, es la directora clínica de la División de Trastornos de la Memoria del Hospital General de Massachusetts y da clases en Harvard. Aunque este es apenas uno de los títulos que ha conseguido en ese país, su historia va mucho más allá de los reconocimientos académicos y profesionales: es un ejemplo claro de perseverancia y resiliencia.

La neuróloga es la menor de diez hermanos. Nació en Marinilla y fue criada en el barrio El Salvador, en la Comuna 9 de Medellín. Estudió en un colegio público y, tras graduarse, se propuso ingresar a la Universidad de Antioquia para estudiar Medicina. Para Liliana era la única opción posible: no contaban con los recursos para pagar una universidad privada y, además, la UdeA era —y sigue siendo— una de las mejores en esta disciplina. Se presentó en varias ocasiones hasta que finalmente logró ingresar.

La neuróloga Liliana Ramírez Gómez.

Nunca imaginó lo que vendría después de recorrer los pasillos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. La formación de sus padres fue clave para trazar su camino, pues el servicio a los demás siempre ha sido uno de los pilares de su vida. Durante su paso por la universidad ingresó al Grupo de Neurociencias de Antioquia, motivada por el impacto que veía en las familias afectadas por el Alzheimer. Fue allí donde apareció una oportunidad que cambiaría su destino: un intercambio académico para estudiar en una de las mejores universidades del mundo, Harvard.

|Le puede interesar La paisa gringa que montó en Medellín uno de los mejores bares del mundo, esta es su historia

En 2005 inició su residencia en Neurología en su alma máter. Para entonces, el sueño de volver a Estados Unidos ya se había instalado en su corazón. Ocho años después, la paisa se graduó como neuróloga en la Keck School of Medicine de la Universidad del Sur de California. Pasó por el hospital público de Los Ángeles y se subespecializó en neurología cognitiva y neurología del comportamiento, fortaleciendo un perfil académico que no ha dejado de crecer.

En 2018 aplicó para trabajar en la Universidad de Harvard y desde entonces hace parte de esta prestigiosa institución. Desde su llegada, ha priorizado el trabajo con comunidades latinas, una labor que le ha valido reconocimiento y respeto dentro del sistema de salud estadounidense.

El servicio, la clave detrás de esta médica paisa que hoy brilla en Harvard y Estados Unidos

Su trayectoria académica y profesional le permitió recibir uno de los galardones más importantes de su carrera: el Premio Norman Geschwind Prize, otorgado por la Academia Estadounidense de Neurología. El reconocimiento cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que Liliana Ramírez es la primera mujer latinoamericana en recibirlo.

Liliana Ramírez en su visita a Marinilla tras recibir el Premio Norman Geschwind Prize.

Este premio le fue concedido por su trabajo en envejecimiento y demencia con poblaciones diversas, desatendidas y marginadas, especialmente con comunidades latinas residentes en Estados Unidos. Su compromiso con estos grupos ha sido una constante a lo largo de su carrera y una de las razones por las que hoy es una voz respetada en su campo.

Su nombre sigue siendo motivo de orgullo en Marinilla, donde fue recibida hace dos o tres años durante una visita en la que compartió el reconocimiento obtenido. Hoy, Liliana Ramírez Gómez es una de las científicas antioqueñas más destacadas en el exterior: una referente que representa a Colombia y un ejemplo para quienes sueñan con abrirse camino desde contextos difíciles, sin renunciar al servicio y a la vocación.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.