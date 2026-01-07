- Este es el millonario novio de la presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez de origen libanés.

Quince años menor que ella se conocieron son pareja desde el 2017 y Yussef Abou Nassif Smaili junto con su familia ha sabido aprovechar las mieles del poder

Delcy Rodríguez era la canciller de Venezuela, un cargo que ocupó Nicolás Maduro con Hugo Chavez en la presidencia, cuando conoció a Yussef Abou Nassif Smaili en el 2017 y desde entonces es su pareja. Ya había sido cuatro años ministra de la información y se perfilaba como lo que se convirtió: la mujer más poderosa del régimen, hoy presidenta encargada de Venezuela. Junto a su hermano Jorge, presidente del Congreso, es la dupla más poderosa de su país y fue precisamente gracias a él como Delcy Rodríguez conoció a Yussef, su hermano Nabil había sido director administrativo y financiero de la alcaldía de Caracas cuando Jorge se desempeñó como alcalde en el 2008.

Yusset Abou Nassif quince años menor que ella, forma parte de una prospera familia libanesa que tiene con los Rodríguez, una relación atravesada por negocios e intereses.

Tiene otros tres hermanos Omar, Jamal y Nabil quienes han construido un emporio económico diversificado en distintos sectores económicos: compañías constructoras, servicios turísticos, inmobiliarias, importadora de alimentos o empacadoras, donde los tres hermanos Abou Nassif, permanentemente cambian de roles entre socios y directivos de las empresas. Aprendió de negocios bursátiles gracias a su paso por Interbursa donde estuvo hasta el 2010, una compañía controlada por Juan Cordero y Raúl Gorrín que terminó de propietario de Globovisión.

Beneficiados por la pandemia y la cercanía al gobierno

Los Abou Nassif no perdieron la oportunidad que resultó de la pandemia. Fundaron en el 2019 el mercado Ok Mart convertida ahora en una gran cadena de supermercado donde ofrecen productos importados a precios exuberantes. Registró el negocio Nabil, recién salido de la alcaldía de Caracas, y la cercanía con el gobierno Maduro y la relación de Jussef con la poderosa Delcy los convirtió en proveedores de alimentos para los comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) a través de convenios con el gobierno, el mismo negocio que enriqueció al colombiano Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas.

Entre los años 2017 y 2018, con la relación de Yussef con Delcy Rodríguez viento en popa, Ok Mart obtuvo contratos por 413 millones de dólares y en 2019 antes de la emergencia sanitaria otros contratos por la suma de $145 millones de Euros con la importación de kits para hemodiálisis. La combinación de negocios y política se fue estrechando cada vez más.

En el 2020, en plena pandemia OK mart abrió tres sucursales en Caracas, una de ellas en el primer piso del edificio los Andes de Sabana Grande, la misma edificación que el entonces presidente Hugo Chávez ordenó expropiar para convertirlo en una residencia estudiantil Livia Gouverneur y fue utilizado en la emergencia sanitaria para albergar pacientes con Covid 19.

Con perspectiva internacional vincularon al negocio al colombiano, a otro coterráneo de origen, Ihad Abou Letaif Abou Let, quien se ocupó de registrar la operación de OK Mart LIc en la Florida.

En los registros mercantiles de la ciudad de Caracas, se encuentran como legalmente constituidas las siguientes empresas: OK Mart 2, OK Mart 3, OK Mart 4, OK Mart Fly, por último la compañía OK Mart Los Palos Grandes y se les hace llamar como “la primera tienda de conveniencia en Venezuela”.

Las redes sociales y el portal Armando Info https://armando.info/ ha denunciado los tentáculos del clan y la manera como han ido cooptando la estructura de poder venezolana. Se mencionan como propietarios del holding Mass Joy Industries Limited y Million Rise Industries Limited, ambas compañías registradas Hong Kong y proveedoras de los CLAP. También en Hong Kong tienen inscritas otras sociedades como Luck Fortune Trading Limited y Shinning Capital International Limited.

Los contratos han llegado en cascada. En marzo de 2019, las empresas manejadas por los Abou Nassif registrads en Hong Kong, firmaron el contrato 0040 con Corpovex para el abastecimiento de kits para hemodiálisis por un valor de $145 millones de euros cuya mercancía debía ser entregada al Instituto Venezolano de Seguros Sociales.

En las denuncias aparecidas en medios están identificadas otras compañías registradas en paraísos fiscales como Global Crest Limited también en Hong Kong y en Reino Unido, donde aparece como director accionista Yussef Abou, mientras que su hermano Omar maneja el Grupo Freshco Internacional inscrita en ciudad de Panamá que surgió también en el 2017 con sucursales en Venezuela Inversiones Freshco y Grupo Freshco. Este cruce de negocios que pelechó con tanto éxito pueden registrar un crecimiento exponencial con la nueva realidad política de Venezuela que por el momento coronó a Delcy Rodríguez como presidenta interina aunque los Abou Nassif ya tienen el ojo del mundo, del gobierno Trump, de los medios y de la gente que cuenta con internet gratuito de la poderosa Starlink.

