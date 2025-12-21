El restaurante en Barranquilla que se metió entre los 50 mejores de Latinoamércia, así lo logró

Manuel Mendoza aprendió de la cocina del Caribe desde que era un niño junto a su familia, se formó como administrador y chef y hoy brilla a nivel internacional

Ya se conoció nuevamente la lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica y la gran sorpresa fue que El Chato, ocupó el primer lugar. Aunque, este no fue el único establecimiento del país que brilló en este importante listado. Nuevamente, Manuel, un restaurante en Barranquilla, logró meterse entre los mejores 50, demostrando que la 'Arenosa', vive un buen momento, gastronomicamente hablando. Lo que lo consolida como un destino importante en este sector.

Manuel Mendoza es el hombre detrás de este importante lugar, aunque curiosamente es administrador de empresas de la Jorge Tadeo Lozano. Aprendió a cocinar platos de la cocina del Caribe desde que era un niño, junto a su madre y abuela. Esta pasión, fue lo que lo llevó a montar su primer restaurante, Cocina 33, y tan solo dos años después empezó a esutidar en la escuela Gato Dumas.

Su estudio y amor por la cocina le dio grandes resultados y durante los años 2016 y 2020, recibió 12 Premios La Barra. Adicionalmente, en 2021 fue nominado a Cocinero Revelación en Bogotá Madrid Fusión 2021. Fue entonces cuando en junio de 2021, uno de sus grandes sueños se materializó, darle vida a un restaurante único, capaz de brindar una nueva experiencia gastronómica en Barranquilla, donde nació Manuel.

Su punto se ubico en una casona del barrio El Prado y su nombre ya era muy conocido en la ciudad. Aunque, el éxito de este restaurante en Barranquilla no fue cuestión de azar o de reconocimiento, pues su osada apuesta y su concepto de cocina, dio los respectivos resultados.

El reconocimiento que pone a volar a Manuel, popular restaurante en Barranquilla

Aunque ser referente de la ciudad parece no bastarle a Manuel, quien en 2024, fue escogido por Forbes como uno de los Best New Chefs Colombia en 2024. Es por eso que su concepto y estilo de cocina, los ha llevado a ser uno de los restaurantes más importantes de Colombia e incluso de Latinoamérica. Durante tres años, Manuel, ha logrado ser parte del listado Latin America´s 50 Best Restaurants.

Pero en esta ocasión, el restaurante en Barranquilla destacó por meterse en la posición número 46 en este listado. Sin duda alguna, un reconocimiento que pone a volar a este establecimiento y que lo sigue posicionando en la región. Un concepto que se suma a los diferentes que lidera actualmente Manuel Mendoza en el país.

Además de Manuel y Cocina 33, que está en Medellín y Montería, el joven barranquillero también lidera otros conceptos gastronómicos en Colombia. Uno de ellos es Chicken Ready, el cual también está ubicado en Barranquilla.

