¿Por qué fracasó Qué hay pa' dañar? El programa de RCN con Hassam y Valentina Taguado que no duró ni cinco meses al aire

Renuncias consecutivas, roces entre presentadores y prioridades personales marcaron el final de Qué hay pa’ dañar, el matutino digital que no logró consolidarse

enero 07, 2026
¿Por qué fracasó Qué hay pa' dañar? El programa de RCN con Hassam y Valentina Taguado que no duró ni cinco meses al aire

Desde su estreno, Qué hay pa’ dañar fue presentado como una alternativa fresca dentro de la oferta digital de RCN con tres nombres visibles: el humorista Hassam, la locutora Valentina Taguado y la comediante Johana Velandia.

Humor sin filtros, conversaciones informales y figuras con fuerte presencia en redes eran la base de un formato pensado para conectar con audiencias jóvenes desde temprano. Sin embargo, la vida del programa fue mucho más corta de lo esperado, y su cierre terminó confirmándose antes de cumplir cinco meses al aire.

Durante las primeras semanas, el matutino mantuvo movimiento en plataformas digitales, pero puertas adentro comenzaron a surgir decisiones que marcaron su rumbo. En octubre, Hassam anunció públicamente su renuncia, aclarando que no se trataba de un conflicto contractual con el canal.

“No me gusta cobrar por algo que no estoy haciendo”, explicó entonces, dejando claro que su salida estaba relacionada con motivos personales y de salud. Tras su renuncia, el programa continuó únicamente con Taguado y Velandia, aunque los rumores sobre su estabilidad no tardaron en circular.

Renuncias y prioridades personales

Con el paso de las semanas, las versiones sobre el futuro del matutino se intensificaron. Finalmente, Valentina Taguado decidió pronunciarse y aclarar que RCN no había cancelado el formato de manera unilateral. Según explicó, tanto ella como Johana Velandia presentaron su renuncia para enfocarse en proyectos personales que no podían compaginar con la exigencia diaria del programa.

“Estábamos haciendo el programa literalmente dormidas”, afirmó Taguado, señalando que la carga laboral y las limitaciones propias de un medio tradicional pesaron en la decisión. También resaltó que la relación con el canal se mantuvo en buenos términos hasta el final.

Valentina Taguado

En el caso de Velandia, su salida coincidió con el inicio de una gira internacional con su show de improvisación, lo que reducía aún más la posibilidad de sostener el espacio matutino. Con dos renuncias consecutivas, el formato quedó sin el equipo original que le dio forma.

El roce entre Valentina Taguado y Hassam

Uno de los episodios que más ruido generó alrededor del programa ocurrió después de la salida de Hassam. Meses más tarde, se viralizó un video de un show en vivo en el que Valentina Taguado hizo un comentario sobre la pareja del humorista, utilizando un apodo relacionado con tratamientos contra el cáncer.

El hecho provocó una reacción pública de Hassam, quien recordó su experiencia personal con la enfermedad y expresó su molestia de forma directa. “Hay que ser muy malp… para burlarse de una persona que ha tenido cáncer”, dijo en un video que circuló ampliamente en redes sociales.

Este cruce elevó la tensión mediática alrededor de Qué hay pa’ dañar, reavivando conversaciones sobre el ambiente interno del programa y el tipo de humor que promovía. Aunque el roce ocurrió cuando el formato ya atravesaba su etapa final, terminó por asociarse al cierre definitivo del proyecto.

