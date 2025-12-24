- La paisa gringa que montó en Medellín uno de los mejores bares del mundo, esta es su historia

Fundado por una mujer nacida en Estados Unidos, Bar Carmen se convirtió en uno de los 100 mejores bares del mundo según 50Best

Detrás de cada logro, de cada reconocimiento y mérito, hay figuras, historias y procesos que incluso traspasan fronteras. Este es el caso de Bar Carmen, un bar paisa que logró meterse en una de las listas más prestigiosas del mundo, el The World’s 50 Best Bars, gracias a una propuesta construida con paciencia, creatividad y trabajo colectivo. Lo curioso es que detrás de este proyecto está una mujer que no nació en Colombia, aunque hoy se denomina como una paisa gringa.

Carmen Ángel.

No ha sido fácil, pero ¿qué proceso que termina en un reconocimiento de esta magnitud lo es? Carme Ángel, la mente detrás de este bar paisa, nació en Chicago y fue criada en California. Sin embargo, siempre estuvo conectada con Colombia por sus raíces: su madre es húngara y su padre colombiano, quien, según ella misma ha contado, fue clave para sembrarle el amor por la cultura, los sabores y la identidad cafetera.

Hace 17 años, Carmen tomó una decisión que le cambió la vida por completo. Empacó sus maletas y se vino a vivir a Colombia. En 2008 abrió en Medellín Carmen, un grupo gastronómico junto a su pareja de ese entonces y socio, Rob Pevitts, proyecto en el que también nació el bar que hoy lleva el mismo nombre.

El negocio arrancó en un pequeño local, pero la acogida fue tal que con el tiempo se transformó en un grupo con cinco restaurantes en diferentes ciudades. El primero fue Carmen, un proyecto que también contó con el respaldo de Diego, padre de Carmen, quien fue clave para impulsar el nacimiento de este sueño. Con el paso de los años, la marca fue creciendo, madurando y entendiendo que la gastronomía es un universo en constante cambio.

El camino que llevó a este bar en Medellín de esta paisa gringa a estar entre los mejores del mundo

Nada de esto es casualidad. Son más de diez años de trabajo, ensayo y error, de entender que para mantenerse vigente hay que ir siempre un paso más allá. Fue así como Bar Carmen logró ubicarse en el puesto 100 del The World’s 50 Best Bars 2025. Lejos de ser un lugar menor, estar en esa lista significa que Medellín hoy cuenta con un bar reconocido entre los 100 mejores del planeta.

Maycoll Tobón, director del Bar Carmen, y Gilfredo Martínez, jefe del bar, han sido piezas fundamentales en este proceso. Junto a Carmen, han construido una propuesta de hospitalidad que combina creatividad, técnica y una identidad muy marcada. El trabajo colectivo ha sido clave para desarrollar cócteles innovadores, arriesgados y coherentes con el concepto del lugar.

Desde el primer contacto, la experiencia marca diferencia. El menú, presentado en formato de fanzines y folletos únicos, invita a los clientes a viajar en el tiempo. Estas piezas son creadas por amigos de Carmen, diseñadores y artistas urbanos que aportan su visión estética al proyecto. Frutas poco comunes, licores llamativos y combinaciones inesperadas han hecho que este bar paisa destaque en la escena internacional.

Bar Carmen no es un espacio estático. Siempre está en constante movimiento, renovándose, probando nuevas ideas y ofreciendo algo distinto. Es fresco, cambiante y coherente con su esencia. Así fue como una “paisa gringa”, junto a su equipo, logró conquistar paladares y miradas en todo el mundo, demostrando que desde Medellín también se puede competir, y brillar, en la élite global de la coctelería.

