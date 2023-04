.Publicidad.

Uno de los creadores que más da de qué hablar, es Mauricio Gómez, conocido como la Liendra. En los últimos días fue blanco de críticas y burlas al compartir con sus seguidores lo que, según él, fue uno de los momentos más significativos de su vida, conocer al jugador Cristiano Ronaldo.

El influencer a través de sus redes sociales, en varias ocasiones, ha hecho público el amor, admiración y respeto que tiene por el futbolista portugues.

Sin embargo, en las últimas horas parece que al influencer se le olvidó todo lo que siente por CR7 o por lo menos demostró que el respeto no se aplica a la familia del jugador.

A través de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores, la Liendra publicó unas fotos imitando las portadas de "Yo soy Georgina, serie biográfica basada en la actual pareja de Cristiano.

En un carrusel de fotos, se puede ver al influencer disfrazado de Georgina y además de parodiar los pósters de promoción de la serie, también publicó lo que sería el tráiler de su imitación de la producción de Netflix.

Su versión se titula ‘Soy Yor-Yina’ y las reacciones no se han hecho esperar “Que payasada”, “Uy este chino tiene una obsesión con cristiano, preocupante”, “Enserio vas a hacer una parodia de la esposa del hombre que mas admiras??? no parce ahí si no fue…”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

