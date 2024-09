La nueva marca china de carros que se prepara para llegar a Colombia; viene con modelos 100% eléctricos

.Publicidad.

El mercado de carros eléctricos está creciendo progresivamente en el país. Varias marcas han empezado a fortalecer su portafolio con modelos 100% eléctricos. Claro que hasta el momento, hay un claro líder de este segmento. Estamos hablando de la gigantesca empresa, BYD, la cual ha conseguido posicionar muy bien varios de sus vehículos. Sin embargo, ya hay una marca china que llegará para montarle una dura competencia. Estamos hablando de Deepal, la marca premium de carros eléctricos de Changan. De hecho, en Colombia ya se han visto dos modelos que seguramente serán los de entrada en el país.

Deepal, la marca china que se prepara para conquistar Colombia con carros 100% eléctricos

Según han asegurado medios especializados, como la revista Motor, ya habrían dos modelos de la marca. Por un lado, se encuentra la Deepal S07, una camioneta eléctrica que cuenta con diseño moderno, agresivo e imponente. Tal parece que este será el primer vehículo en estrenarse de la marca premium de carros eléctricos de Changan. Seguramente, este modelo conquistará rápidamente a aquellos que quieran pasar de motores a gasolina a eléctricos. Es que la S07, ofrece una autonomía de hasta 620 km. Además, se sabe que su motor tiene una potencia de 235 caballos de fuerza y 320 Nm de torque.

Deepal S07.

Internamente, es un modelo lleno de tecnología y detalles que por supuesto hacen de esta camioneta, totalmente premium. Claro que la marca china llegará con toda al país y este SUV no será el único lanzamiento que harán. Según el medio Motor, esta camioneta podría estar entre los 200 y 215 millones. Seguidamente nos encontramos con la Hunter Reev, la pick up híbrida de Deepal. Este modelo es de un gran tamaño, comparado con el de una Ford Ranger. Claro que su diseño es bastante llamativo; se podría decir que no hay otra pick up en el mercado con un estilo similar.

Esta pick up de Deepal cuenta con un motor de 2.0 litros turbo a gasolina, el cual entrega 190 caballos de fuerza. Además, cuenta con dos motores eléctricos, los cuales dan tracción 4x4 y ofrecen 270 caballos de fuerza y un torque de 470 Nm. Según se sabe, el motor a gasolina sirve para cargar la batería de 31.2 kWh. Su autonomía supera los 1.000 km, aunque 100% eléctrico, este dato cambia. Dos modelos con los que Deepal, marca china premium de carros eléctricos de Changan, espera conquistar el mercado colombiano.

