Quiénes son los hombres del lobby con los que el gobierno y los empresarios se mueven en Washington

Los industriales en la ANDI, la Drummond y los cafeteros pagan caro por mantener relaciones con el gobierno norteamericano, pero Petro fue el campeón del lobby

El gremio de los industriales, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) que lidera Bruce Mac Master desde hace 13 años, contrató a Tower Strategy, una firma de Washington fundada por Enrique Rick Ángel de la Torre, para su relacionamiento con los tomadores de decisiones en la capital de Estados Unidos. Un oficio costoso por el que la Andi pagó USD 42.000 en el primer trimestre de 2026, ya para el segundo fueron USD 84.000.

Opera en 1717 Pennsylvania Avenue NW, en pleno centro del poder político de Washington y se define como especializada en strategic advisory and government relations. Su fundador trabajó en los servicios de inteligencia gringos y fue jefe de la CIA en Caracas. Tiene en sus filas a James Story, el exembajador de Estados Unidos para Venezuela, que operaba desde Bogotá.

Rick de la Torre ha hecho el cabildeo de los empresarios de la Andi en Washington a través de su mpresa Tower Strategy

Sus labores de cabildeo son amplias y de alta complejidad. Van desde relaciones económicas y comerciales entre Colombia y Estados Unidos, acceso a mercados, inversión, cadenas de suministro, regulación y legislación que pueda afectar a las empresas colombianas. Las gestiones incluyen al Congreso, el Senado, el Departamento de Estado, Comercio, USTR, la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional.

El carbón, lobby multinacional en Washington

Diferente al caso de la Andi es el de la carbonera Drummond cuya propietaria es la familia norteamericana de Garry Neil Drummond, y por tanto el cabildeo es una práctica habitual. Desde 2003 ha reportado gastos por este rubro de USD 8,73 millones y su operador más conocido es William Michael House, de Oak Grove Strategies. Solo en el segundo trimestre de 2025 Drummond reportó USD 90.000 destinados a esa actividad.

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La última ofensiva de lobby del gigante estadounidense del carbón, con sede en Alabama, y liderada en Colombia por José Miguel Linares se produce después de la caída de las exportaciones tras la prohibición de los envíos a Israel. Drummond Co. Inc. ha sido el mayor exportador de carbón de Colombia durante diez años consecutivos.

William Michael House ya había trabajado para Drummond en temas relacionados con el Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia y con asuntos relativos al impuesto especial sobre el carbón. La inversión de Drummond en lobby refleja la urgencia de los desafíos comerciales mientras la crisis de las exportaciones colombianas de carbón amenaza su operación.

El café, cabildeo de muchos años

Desde hace más de una década el estratega y lobista norteamericano William Murray, está al frente de la National Coffee Association (NCA) liderando campañas para posicionar el café como una bebida saludable.

La Federación de Cafeteros forma parte de esta red en calidad de exportador y en su junta directiva están ejecutivos como Franciso Eladio Gómez de Colcafé -marca de Nutresa de propiedad de Jaime Gilinski, Andrés Ospina Mejía por Olam –empresa agroindustrial global- y Nicolás Rueda de Neumann Kaffee Gruppe otra global cuyo epicentro está en Hamburgo.

La NCA fue clave durante la discusión de los aranceles de la administración Trump, a los que lograron hacerles el esguince pero el tema se calentó otra vez y los cafeteros deben enfrentar una nueva amenaza producto del anuncio de Trump de colocar un arancel global temporal del 10 %. La estrategia de Germán Bahamón es no solo exportar el café estándar como materia prima, sino vender a Estados Unidos, más cafés especiales y con valor agregado.

La Federación tiene una historia propia de diplomacia cafetera en Estados Unidos. Juan Esteban Orduz fue durante años uno de sus principales rostros en Nueva York, después de una tradición de representantes que ahora, bajo la dirección de Germán Bahamón, parece más concentrada en la actividad comercial.

El expresidente Petro invirtió millones en su lobista de confianza

El gobierno Petro se mantuvo alerta por la compleja relación con el gobierno Trump y contrató a Amadeus Consultancy Limited. Se trata de una firma británica muy pequeña que funciona como vehículo de contratación y coordinación entre el Gobierno colombiano y operadores estadounidenses. Adquirió relevancia porque el Gobierno la contrató para asesorarlo en asuntos relacionados con la salida de Gustavo Petro de la Lista Clinton. El contrato fue firmado en enero de 2026 por cerca de dos millones de libras $ 10.000 millones, suma equivalente a 35 veces su patrimonio.

El entonces presidente Gutavo Petro con los abogados de lo que llamó el "equipo Amadeus".encabezados por Maryna Pogibko,

A través de Amadeus aparecen dos nombres en Washington: Robert Garson, de Corvus Strategic Partners, y David Tamasi, de Chartwell Strategy Group. Los documentos presentados ante el Departamento de Justicia estadounidense bajo FARA identifican los servicios como relaciones gubernamentales y comunicación estratégica realizados en nombre del Gobierno de Colombia.

Curvus Strategic Partners PLLC, establecida en Florida tiene a Garson y al menos dos aliados cercanos al presidente Donald Trump. El contrato de Chartwell contemplaba USD 300.000 por tres meses. La firma debía informar al entonces embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, quien aparece como funcionario colombiano relacionado con las gestiones.

Amadeus está registrada en Londres, encabezada por Maryna Pogibko, abogada ucraniana nacionalizada británica, y por el jurista estadounidense Daniel Martin Kovalik, quienes cuentan con experiencia en litigios internacionales, entre ellos el de Alex Saab. El contrato terminó el 6 de junio. Petro sigue en la Lista Clinton.

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