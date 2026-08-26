De La Espriella hizo sentir su poder y hundió el nombramiento de Carolina Soto como presidenta de la CCI

La diferencia política entre Juan Manuel Santos y el Presidente pesó más que sus cualidades para un sector que depende en gran parte de la contratación pública

No pasaron 24 horas desde que la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) nombró a la economista Carolina Soto como presidenta ejecutiva, en reemplazo de María Consuelo Araújo, cuando el mismo órgano directivo le solicitó dar un paso al costado.

La junta se había reunido el martes 25 de agosto y aprobó la designación por unanimidad, destacando las cualidades y la trayectoria de Soto. A las 11:00 de la mañana, el gremio emitió un comunicado oficial en el que aseguraba que la llegada de la economista representaba una garantía de continuidad y estabilidad institucional, además de una oportunidad para fortalecer el trabajo del sector en beneficio del país. Tras el anuncio, la propia Carolina Soto alcanzó a publicar un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.

Sin embargo, la reacción del presidente Abelardo de la Espriella no se hizo esperar. El mandatario consideró la elección de Soto como una "afrenta personal" contra su gobierno. A través de llamadas de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, el Ejecutivo reclamó formalmente al gremio por ignorar las sugerencias de la Casa de Nariño. En la misma línea, la vocera presidencial Carolina Gómez publicó un mensaje en redes —que posteriormente borró— en el que tachaba de "paradójico" que la directiva de la CCI eligiera de forma apresurada a una persona sin cercanía con la administración, advirtiendo sobre una "fractura muy inconveniente" en las relaciones institucionales justo al inicio del cuatrienio.

El rechazo del presidente De la Espriella hacia Carolina Soto obedecería a su cercanía con el expresidente Juan Manuel Santos, durante cuyo mandato se desempeñó como viceministra de Hacienda y Crédito Público y alta consejera para la Competitividad y el Sector Privado. Además, su esposo, el exministro Alejandro Gaviria, está ampliamente asociado al "santismo" tras ejercer como ministro de Salud y Protección Social durante seis años. Cabe recordar que la distancia entre De la Espriella y Juan Manuel Santos es tal que este último ni siquiera fue invitado a la posesión presidencial del pasado 7 de agosto en Cali.

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La tensión escaló rápidamente en el sector de la infraestructura. Al enterarse del malestar gubernamental, firmas de la envergadura de Sacyr, Corficolombiana y Odinsa notificaron que, de mantenerse el nombramiento, se retirarían definitivamente del gremio. Para las grandes constructoras e inversionistas no resulta conveniente enfrentarse a un gobierno que arranca y ha fijado entre sus prioridades la reactivación de concesiones viales paralizadas, la ejecución de proyectos estratégicos de asociación público-privada y la reconstrucción de zonas afectadas por las emergencias del temblor del 10 de agosto.

Ante la inminente crisis, los 12 miembros de la junta directiva que respaldaron inicialmente la elección le hicieron llegar a Carolina Soto el mensaje de que desistiera del nombramiento, ellos son: Jean Pierre Serani de Odinsa, Carlos Rosado Zuñiga de Unión Vial Camino del Pacífico, José Fernando Llano Escandón de MC Victorias Tempranas, Juan Sebastián Burgos de GBG SAS, Juan Carlos Saavedra Vanegas de ICEIN Ingenieros Constructores, Andrés cabrera Vega de Ingeocho SAS, Natalia Laurens de Sigma Gestión de Proyectos, Argelino Durán de Hidroconsulta SAS, Federico Beltz Iregui de Salgado, Meléndez y Asociados, María Juliana Mora de Grupo Bancolombia, Mauricio Sánz de Santamaría de Manufactura de Cementos y Carlos Umaña Trujillo de Brigard & Urrutia Abogados.

Carolina Soto oficializó su declinación mediante una carta dirigida a los directivos en la que señaló que tomaba la decisión ante la oposición generada. En la misiva, recalcó que la infraestructura requiere “trabajar de manera coordinada con el Estado, esto es, con el gobierno nacional, las entidades territoriales y las empresas públicas. Los retos del sector y del país son muchos y requieren unión y grandeza”, e hizo un llamado directo sobre la importancia de respetar la independencia de las decisiones del sector privado.

Tras este revés institucional, la CCI iniciará un nuevo proceso de selección. Se prevé que, en esta ocasión, la junta directiva se limite a evaluar la terna sugerida originalmente por el presidente De la Espriella, integrada por Tatiana Orozco, exdirectora del DNP; Natalia Abello, exministra de Transporte; y Sandra Gómez, expresidenta de Findeter y Fiduprevisora.

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