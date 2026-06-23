- La nueva carrera tecnológica para comunicarse en los lugares más peligrosos de la industria

La comunicación en los entornos industriales más peligrosos del mundo está cambiando. A la resistencia de los equipos se suman funciones de IA

En las profundidades de una mina, sobre la cubierta de un buque petrolero o dentro de una planta petroquímica, la comunicación puede marcar la diferencia entre una operación segura y una emergencia. En estos lugares, donde vapores inflamables, gases o partículas suspendidas convierten el ambiente en una zona de alto riesgo, un dispositivo convencional puede representar un peligro. Por eso, desde hace años la industria apuesta por equipos diseñados especialmente para operar en condiciones extremas.

La radiocomunicación para ambientes explosivos ha sido un mercado altamente especializado. Fabricantes como Icom y Kenwood se consolidaron durante décadas gracias a equipos capaces de soportar humedad, golpes, polvo y temperaturas exigentes, mientras cumplen certificaciones internacionales que evitan generar chispas o fuentes de ignición. Estos radios se convirtieron en una herramienta indispensable para sectores como la minería, el petróleo, el gas y la industria química.

Pero las necesidades de las empresas comenzaron a cambiar. Ya no basta con que un radio sea resistente; ahora también se espera que facilite la coordinación de las operaciones, ofrezca mayor claridad en la comunicación y permita responder con rapidez en escenarios complejos.

La tecnología también llegó a los radios industriales

La transformación digital de la industria abrió un nuevo frente de competencia entre los fabricantes. Los desarrollos más recientes incorporan funciones que hace pocos años parecían exclusivas de dispositivos inteligentes, como sistemas de procesamiento de audio, sensores de seguridad y una mayor integración con plataformas digitales.

En ese escenario, Motorola Solutions decidió reforzar su presencia en América Latina con el lanzamiento del MOTOTRBO R7Ex, un equipo orientado a competir en el segmento de alta gama frente a soluciones de compañías como Icom y Kenwood. El dispositivo cuenta con certificaciones internacionales para operar en atmósferas potencialmente explosivas y está diseñado para industrias donde la comunicación permanente es crítica.

Uno de los principales cambios está en el uso de inteligencia artificial aplicada al audio. La tecnología busca identificar y reducir el ruido generado por maquinaria pesada, motores o turbinas para que las instrucciones lleguen con mayor claridad incluso en ambientes donde el sonido dificulta cualquier conversación.

A ello se suman funciones como sensores de "Hombre Caído", que detectan cuando un trabajador permanece inmóvil durante un tiempo determinado, botones diseñados para manipularse con guantes industriales y baterías capaces de soportar jornadas superiores a las 20 horas.

La evolución demuestra que este mercado ya no compite únicamente por fabricar equipos más resistentes. La carrera ahora también pasa por ofrecer herramientas que ayuden a prevenir accidentes, agilizar la respuesta ante emergencias y mantener conectados a quienes trabajan en algunos de los entornos más exigentes de la industria. En un lugar donde una chispa puede desencadenar una tragedia, la comunicación dejó de ser un simple complemento para convertirse en una de las principales barreras de seguridad.

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