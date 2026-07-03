- La polémica historia de amor entre Jessi Uribe y Paola Jara a la que Caracol le apuesta para quedarse con el rating

El nuevo galán Sebastián Carvajal y la exreina Laura Barjum, protagonizan Dulce pecado, la bioserie inspirada en la vida y el romance de los cantantes.

Suena la claqueta y huele a café recién hecho en el set de grabación del Canal Caracol para darle vida a una nueva producción que contará la vida de los cantantes Jessi Uribe y Paola Jara. La historia recorrerá los momentos más importantes de sus carreras, desde sus primeros pasos en la música hasta el éxito que hoy los posiciona como dos de los máximos exponentes del género popular colombiana.

El título "Dulce pecado" hace honor a uno de los primeros grandes éxitos musicales del cantante santandereano. La producción ha generado gran expectativa en Colombia ya que abordará desde la ficción los inicios de los artistas, su consolidación en la industria y el controversial inicio de su historia de amor.

Porque tal como dice la canción por la cual tendrá nombre la bioserie:

“Y el corazón

Es que no puede parar de amar

Por este dulce pecado

Que me lleva al infierno y a la dicha”

La producción del Canal Caracol, ha generado gran expectativa debido a que la producción contará con un elenco de lujo que incluye a Sebastián Carvajal como Jessi Uribe y la actriz Laura Barjum como Paola Jara. Además, contará con la participación de Juana arboleda, Paola Rey, Liliana Gonzales, Marta Restrepo, Sharick león, Variel Sánchez, Laura Rodríguez y Constanza Duque. Todo bajo la dirección de Rodrigo Triana.

Aunque para muchos esta producción llega como una sorpresa, lo cierto es que la idea de llevar a la pantalla una historia protagonizada por Jessi Uribe y Paola Jara viene rondando desde hace casi seis años. En 2020, se anunció "La Conquista", una novela de ficción protagonizada por los propios cantantes, quienes debutarían como actores interpretando a dos jóvenes músicos que luchaban por abrirse camino mientras el amor se cruzaba en sus carreras. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a estrenarse y terminó quedando archivado tras los cambios en la programación que dejó la pandemia.

Ahora, la historia regresa, pero completamente transformada. En lugar de una ficción inspirada en el mundo de la música popular, Caracol Televisión apostó por una bioserie basada en hechos reales, que reconstruirá la vida de ambos artistas.

Las grabaciones ya comenzaron y, según se ha conocido, varias locaciones en Antioquia, Santander y Bogotá servirán para recrear distintas etapas de la vida de los artistas, desde sus primeros escenarios en ferias y fiestas populares hasta los grandes conciertos que hoy llenan coliseos y plazas. Cabe mencionar que los artistas se conocieron cuando colaboraron en la canción” Como si nada”, en el año 2019, se casaron en mayo del 2022 y el año pasado le dieron la bienvenida a su primera hija en conjunto.

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