- Del efectivo al celular: el cambio que ya viven los aficionados que recorren el Mundial de 2026

Los pagos sin contacto y las billeteras digitales ganan terreno entre los viajeros que siguen el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre camisetas, banderas y largas filas para entrar a los estadios, hay un detalle que también está llamando la atención en el Mundial de 2026. Muchos aficionados ya no buscan cajeros automáticos ni casas de cambio apenas aterrizan. En ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Toronto o Ciudad de México, cada vez son más quienes pagan un café, un trayecto en transporte público o una comida con un simple toque del celular.

La revolución digital que venía transformando los grandes eventos internacionales terminó instalándose en la mayor fiesta del fútbol.

Y es que este Mundial, el primero con 48 selecciones y organizado por tres países, no solo está rompiendo récords de asistencia. También se ha convertido en una vitrina de nuevas formas de consumo para millones de viajeros que recorren Estados Unidos, México y Canadá siguiendo a sus selecciones.

La experiencia de los aficionados ha cambiado de forma radical frente a la que vivieron quienes viajaron a Brasil en 2014 o Rusia en 2018. Si antes era habitual cargar efectivo, guardar dólares en compartimentos ocultos o depender de varias tarjetas físicas, hoy las billeteras digitales y los pagos sin contacto se han convertido en protagonistas del viaje.

La tendencia no es una simple percepción. Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cerca del 78 % de las compras internacionales realizadas con tarjetas se efectuaron mediante tecnología contactless, una señal clara de cómo están evolucionando los hábitos de pago en eventos que reúnen a millones de personas.

En el Mundial que ya se disputa en Norteamérica, la escena se repite. Desde restaurantes y hoteles hasta sistemas de transporte y comercios ubicados cerca de los estadios, la posibilidad de pagar acercando una tarjeta, un reloj inteligente o un teléfono móvil se ha convertido en una práctica cada vez más común para los viajeros.

El otro partido que se juega fuera de las canchas

Sin embargo, la transformación tecnológica también tiene una cara menos visible. Las autoridades y expertos en ciberseguridad han advertido sobre el aumento de intentos de fraude asociados a eventos deportivos de gran magnitud. Investigaciones recientes detectaron más de 4.300 sitios web fraudulentos relacionados con el Mundial, diseñados para engañar a aficionados mediante falsas ventas de entradas, paquetes turísticos o reservas de alojamiento.

A esto se suman campañas de phishing, mensajes falsos enviados por correo electrónico y redes sociales, así como intentos de robo de información financiera aprovechando la movilización masiva de turistas.

Las alertas han sido reiteradas incluso por organismos de seguridad de Estados Unidos, que han pedido a los viajeros extremar las precauciones al realizar transacciones en línea durante el torneo.

El riesgo aumenta cuando las personas utilizan redes Wi-Fi públicas en aeropuertos, hoteles, restaurantes o zonas de alta concentración de turistas para acceder a aplicaciones bancarias o realizar compras. En estos escenarios, los delincuentes suelen aprovechar vulnerabilidades para interceptar información o dirigir a los usuarios hacia páginas falsas que imitan plataformas oficiales.

Las alternativas que tienen los colombianos

Para los colombianos que están recorriendo las sedes del campeonato, la recomendación es aprovechar herramientas que ya están incorporadas en buena parte de las entidades financieras del país.

Los pagos sin contacto mediante tarjetas con tecnología NFC, las billeteras digitales instaladas en teléfonos móviles y los sistemas de tokenización permiten realizar compras sin exponer directamente los datos bancarios en cada transacción.

La tokenización, por ejemplo, reemplaza los datos reales de la tarjeta por códigos digitales únicos, reduciendo significativamente el riesgo de clonación o filtración de información sensible.

A esto se suman mecanismos cada vez más comunes como la autenticación biométrica mediante huella o reconocimiento facial, las notificaciones instantáneas de movimientos y la aprobación de compras desde aplicaciones móviles.

El cambio es evidente. Si en Brasil 2014 muchos aficionados colombianos viajaban con buena parte de su presupuesto en efectivo, hoy las alternativas digitales permiten reducir la cantidad de dinero físico que se lleva encima, algo especialmente útil en ciudades que reciben cientos de miles de visitantes durante el torneo.

La comodidad, sin embargo, no elimina la necesidad de mantener precauciones básicas. Verificar que los sitios web sean oficiales, desconfiar de promociones demasiado atractivas, evitar compartir información financiera por canales no autorizados y revisar constantemente los movimientos bancarios siguen siendo algunas de las recomendaciones más repetidas por los expertos.

Lo que ocurre actualmente en las sedes del Mundial refleja una transformación que va mucho más allá del fútbol. Los aficionados ya no solo viven una experiencia deportiva distinta; también participan en una nueva forma de viajar, comprar y relacionarse con la tecnología.

Y aunque el balón sigue siendo el protagonista dentro de la cancha, fuera de ella hay otro cambio silencioso que ya se está jugando: el paso definitivo del efectivo al mundo digital. Una transición que millones de viajeros están experimentando en tiempo real mientras recorren las ciudades que albergan el evento deportivo más importante del planeta.

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