La nueva callada de boca que le pegó Reinaldo Rueda a Carlos Antonio Vélez

La Selección Colombia necesitaba una victoria contra Bolivia en Barranquilla para seguir con opciones de clasificar a Catar 2022, y lo saldó con una goleada casi obligatoria por 4-0 donde varios jugadores se destacaron. El mejor de todos fue Luis Díaz, pero para destacar estuvo el rol de jugadores que no siempre tienen oportunidades como Gustavo Cuellas y Luis Sinisterra.

El caso de Luis Sinisterra es particular, porque por fin tuvo un buen partido (aunque no lleva muchos) en la tricolor pese a que lleva casi toda la temporada destacando el el fútbol holandés. De hecho, hace poco Carlos Antonio Vélez insinuó que no le habían dado las oportunidades que merecía en la Selección Colombia por culpa de los "caminadores" de la selección, los jerarcas del equipo que se le plantaron a Queiroz y ahora no dejaban que los jóvenes tuvieran espacio.

Qué tal el golazo de Sinisterra!! Además sacó asistencias múltiples! Este joven ha sido uno de los desplazados por los caminadores…. https://t.co/1Aq1IJJIwC — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 10, 2022

Empeñado en que James, Cuadrado y compañía le habían cerrado la puerta de la Selección Colombia a Sinisterra, Rueda le da una cachetada al demostrarle que jugadores como Sinisterra son valiosos para él. De por sí a Reinaldo siempre le han gustado los jugadores como Sinisterra: extremos rápidos y habilidosos que son importantes para su idea de juego. No por nada Cuadrado y Díaz son indispensables para él, parecidos en habilidades y capacidades al actual jugador del Feyenoord.

Muy incisivo Luis Sinisterra, jugando casi que de mediapunta por momentos. Es una buena solución para el problema de perfil. — E. (@10Kundera) March 24, 2022

El caso de Cuesta y/o Sinisterra es de jugadores que llegaron para quedarse. Imprescindibles para este cambio generacional. — Juan Téllez (@Juan1Tellez) March 25, 2022