La habitación de Bruno en Encanto está tan olvidada como el Catatumbo en Colombia

Con las cifras de audiencia del año pasado en su punto más triste, los organizadores de los Premio Oscar, ha tenido que replantear la 94ª edición para que esta sea relevante, especialmente para el público más joven.

Will Packer, encargado de la producción de la ceremonia de este año manifestó que "El mayor desafío es hacer que la gente lo vea", lo que significa una realización más seductora en la trasmisión que conecte con todos a nivel mundial. Por eso la canción No se habla de Bruno, sin estar nominada será unos de los shows esperados. De Bruno se está hablando desde el momento que se convirtió en un éxito musical, y la presentación en los Oscar será su consagración. Así que, de Bruno hay mucha tela que cortar.

Siendo sincero, la competencia a mejor película animada en este 2.022 es débil; Disney no comprará ningún Oscar, lo que pasa es que la Academia no aprecia mucho esta categoría y solo vota por lo que a sus hijos les gusta o por su popularidad, por eso Encanto se llevará la estatuilla de manera justa.

De este film se ha elaborado muchos análisis desde diferentes puntos de vista; realizo una interpretación desde el personaje de Bruno y su habitación particular, teniendo en cuenta que Bruno junto con Luisa, son los personajes de mayor recordación dentro del público infantil.

Disney tomó como referente al Área Natural única de los Estoraques como pasaje para acceder a la habitación de Bruno. Es uno de los lugares más hermosos del país, pero también con mayor presencia del ELN. Para hallar respuestas, Mirabel ingresa a la habitación de su tío, que además de ser desértico, estaba constituido especialmente de rocosidades y areniscas que se empinaban hacia lo alto. Mientras ella sube la interminable escalinata se escucha la sentencia ‘Bruno, tu cuarto es el peor’. No precisamente por lo antiestético, sino por lo inaccesible que era.

El Estoraque es un paisaje perfecto para entroncar la historia de aquel familiar, del que no se puede hablar, por no tener los parámetros y estándares establecidos. (Algunos dicen que Bruno presenta una condición neurodivergente, con comportamientos de TOC o déficit de atención e hiperactividad, con una energía y forma de ser muy diferentes, lo que causaba que sus hermanas, madre y demás personas no le pudieran comprender.

A Bruno, le correspondió aislarse por ser profeta, y ser profeta también implica predecir cosas que no son de nuestro agrado. De esa montaña llamada Madrigal, Bruno es un Estoraque que se eleva sin querer. (Los estoraques son formaciones labradas por el viento y el agua; hacen parte de una cadena montañosa y ahora son estalagmitas erguidas que tratan de perpetuarse en el tiempo). Esa gran montaña, se fracturó y a él lo dejaron como un edificio medieval cincelado por la naturaleza. Bruno es la persona faltante, el que se perdió dentro de la misma casa y eso es más doloroso aún, pues se convirtió en un extraño con los suyos. Toda relación de comunión con él era frágil y propensa a la erosión.

A la casa de Encanto, le faltaba un miembro en sus reuniones, pero él siempre estuvo ahí, nunca se fue, como un Estoraque que aún sigue en pie, recordándonos a los desposeídos, derrotados y excluidos, que esperan ser mirados por la compasión de una princesa llamada Mirabel, que les devuelva la esperanza que fue arrebatada por la violencia que parece nunca acabar.

Bruno, ahora es una estrella que ilumina en Hollywood, que también sea el momento para hablar de su habitación olvidada en algún rincón del Catatumbo Colombiano.