- La casa en Bogotá donde puede ganar boletas para entrar gratis al Festival Estéreo Picnic

Queda Chapinero, la montó la marca que presenta el FEP y se es el lugar para que los amantes de crear y subir contenido parchen, disfruten y ganen pases VIP

En Bogotá, a pocas semanas del Festival Estéreo Picnic 2026, abrió sus puertas una casa en Quinta Camacho que busca convertirse en punto de encuentro para quienes viven la música más allá de los tres días del evento. Un espacio cultural que funciona como antesala del festival y que propone algo concreto: crear contenido, moverlo en redes y convertir esa actividad en una posibilidad real de conseguir entradas.

La dinámica es sencilla en su planteamiento y ambiciosa en sus efectos. Los asistentes llegan al lugar, que se llama Casa Smirnoff, ubicada en la carrera 10A con calle 70, y recorren distintos ambientes pensados para grabar videos, tomar fotografías, participar en retos creativos y producir piezas digitales. Cada publicación, cada interacción y cada contenido compartido suma puntos. Esos puntos se acumulan y pueden transformarse en beneficios, entre ellos entradas VIP para el Festival Estéreo Picnic 2026, que se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

En un contexto donde el acceso a grandes festivales implica altos costos y donde la conversación digital es parte esencial de la experiencia musical, la propuesta conecta con una generación acostumbrada a narrar su vida en tiempo real. Aquí no se trata solo de asistir a un evento, sino de construir una presencia que pueda abrir puertas. El contenido se convierte en moneda y la creatividad en un mecanismo de acceso.

La casa está pensada como un laboratorio abierto. En sus salas hay espacios dedicados a la moda, al arte, a los retos virales y a la conversación en formato pódcast. Artistas, creadores digitales y figuras conocidas acompañan a los asistentes, orientan grabaciones, proponen dinámicas y participan en los contenidos. No se presentan como estrellas distantes sino como guías que ayudan a pulir ideas, a mejorar encuadres o a potenciar un concepto que pueda circular con más fuerza en redes sociales.

El flujo es constante. Grupos de amigos llegan después de clases o del trabajo, recorren los cuartos, planean qué van a grabar y deciden cómo sumar más puntos. Hay quienes apuestan por el humor, otros por la estética, otros por la confesión directa frente a la cámara. Todo se registra y se evalúa en tiempo real. Los puntos no son abstractos: se contabilizan y pueden marcar la diferencia entre ir al festival como público general o hacerlo con acceso VIP.

El Festival Estéreo Picnic se ha consolidado como uno de los eventos musicales más relevantes del país. Para 2026 volverá al Parque Metropolitano Simón Bolívar, un escenario que en los últimos años se ha convertido en epicentro de conciertos masivos en Bogotá. La marca que presenta el evento es Smirnoff, aunque el festival cuenta también con el respaldo de otras compañías como Corona, Don Julio, Coca-Cola, Falabella, Samsung y Koaj, entre muchas más. Ese entramado de apoyos comerciales sostiene una maquinaria que mueve a miles de personas y que impacta la economía cultural de la ciudad.

En ese ecosistema, la casa en Quinta Camacho funciona como un espacio intermedio entre el anuncio del cartel y el inicio de los conciertos. No reemplaza la experiencia del parque ni pretende competir con los escenarios principales. Su apuesta es distinta: activar la expectativa y convertirla en producción digital. En lugar de esperar pasivamente el festival, los asistentes participan de una previa extendida que puede traducirse en beneficios concretos.

La elección del barrio no es casual. Quinta Camacho, con su mezcla de casas antiguas adaptadas y nuevos espacios culturales, se ha consolidado como un punto estratégico para eventos de mediano formato. Allí confluyen oficinas, restaurantes y propuestas creativas que facilitan el tránsito de un público joven y conectado. La casa se integra a esa dinámica barrial sin alterar su escala residencial, pero con una programación que se extiende durante varias semanas.

A medida que se acerca la fecha del festival, la actividad en la casa aumenta. Los contenidos producidos empiezan a circular, se replican, se comentan. Para algunos participantes, la motivación principal es ganar entradas; para otros, la oportunidad de visibilizar su trabajo creativo. En ambos casos, el espacio ofrece una plataforma que articula música, redes sociales y aspiraciones personales.

El modelo plantea preguntas sobre la forma en que hoy se accede a la cultura. Si antes la compra directa era la única vía, ahora la visibilidad y la interacción digital se convierten en capital. No todos conseguirán pases VIP, pero muchos habrán fortalecido su presencia en línea, ampliado su red de contactos o colaborado con otros creadores.

Así, la Casa Smirnoff se instala como un capítulo previo dentro de la narrativa del Festival Estéreo Picnic 2026. No es solo un lugar para tomarse fotos antes de un concierto. Es un espacio donde la creación de contenido se formaliza como herramienta de participación y donde la antesala del festival se vive como una experiencia propia, con reglas claras y recompensas definidas. En una ciudad donde la música mueve multitudes, esta casa propone que el camino hacia el escenario también pueda ser protagonista.

