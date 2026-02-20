Equipos Samsung, Apple, Motorola y Xiaomi desde $180.000, con rebajas de hasta 60% y hasta 24 cuotas sin interés en tiendas online.

Cambiar de celular ya no es una decisión menor: los modelos premium superan fácilmente el millón de pesos en el mercado tradicional. Sin embargo, distintas plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, activaron promociones que permiten acceder a celulares de alta gama desde los $300.000 y con financiación sin interés, dependiendo del medio de pago.

Celulares de alta gama baratos y en cuotas: precios y modelos disponibles

En las secciones de oportunidades y productos reacondicionados se pueden encontrar equipos de marcas como Samsung, Apple, Motorola y Xiaomi, con descuentos que en algunos casos alcanzan el 60%.

Uno de los modelos más accesibles es el Motorola Moto G04s (64 GB / 4 GB RAM), cuyo precio original ronda los $500.000 y puede encontrarse cerca de los $180.000, lo que representa una rebaja de hasta 64%.

En la gama alta de Samsung aparecen varias alternativas de celulares:

Samsung Galaxy S21 (128 GB) : de aproximadamente $750.000 a desde $450.000, con hasta 24 cuotas sin interés.

: de aproximadamente $750.000 a desde $450.000, con hasta 24 cuotas sin interés. Samsung Galaxy S21 Plus (128 GB) : de cerca de $850.000 a unos $510.000.

: de cerca de $850.000 a unos $510.000. Samsung Galaxy S21 Ultra (256 GB): de alrededor de $950.000 a desde $598.500.

También figuran opciones plegables como:

Samsung Galaxy Z Flip 4 (256 GB) : de $810.000 a desde $542.700.

: de $810.000 a desde $542.700. Samsung Galaxy Z Fold 3 (256 GB): de $1.500.000 a cerca de $1.050.000.

Entre las alternativas más económicas dentro de la gama alta se destacan:

Samsung Galaxy S20 FE (128 GB) : de $590.000 a desde $324.500.

: de $590.000 a desde $324.500. Samsung Galaxy S20 Plus (128 GB): de $750.000 a alrededor de $472.500.

Los celulares reacondicionados son aquellos que han tenido reparaciones o que sirvieron de exhibición en comercios.

Gran parte de estos celulares son reacondicionados, de exhibición o de caja abierta. Los dispositivos pasan por controles técnicos antes de volver a la venta, lo que permite ofrecer precios más bajos respecto del canal tradicional.

Las promociones incluyen financiación con Mercado Pago mediante billeteras virtuales y bancos adheridos. En algunos casos se ofrecen hasta 24 cuotas sin interés , lo que reduce el impacto inicial del pago.

Además del precio, muchos productos cuentan con garantía incluida, política de devolución y envío rápido o gratuito.

Antes de concretar la compra, se recomienda verificar el estado del equipo (nuevo, reacondicionado o usado), la reputación del vendedor, las condiciones de garantía y la compatibilidad con redes locales. También es clave comparar valores para confirmar que el descuento esté calculado sobre un precio real de mercado.

