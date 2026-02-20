- Estas son las 4 marcas de carros más seguras del mundo y que se puede conseguir en Colombia

Pruebas de choque, frenado y asistencia al conductor definieron el listado de las marcas más seguras del mercado. Cuatro de ellas se consiguen en el país

Cada año se publican distintos listados que destacan vehículos relevantes y marcas que marcan tendencia en la industria automotriz. Muchos de ellos resaltan fabricantes que sobresalen en aspectos clave como tecnología, confiabilidad y, especialmente, seguridad. Precisamente, ya se conoció el ranking de las marcas de carros más seguras para comprar vehículo nuevo, en el que aparecen varias que se comercializan en Colombia. A continuación, le contamos cuáles están disponibles en el país y cuáles fueron los parámetros evaluados para su selección en este importante listado. El primer lugar, de hecho, lo ocupa una marca que ha logrado posicionarse con fuerza en el mercado colombiano.

Las 4 marcas de carros más seguras para comprar vehículo nuevo y que están en Colombia

En la actualidad, la seguridad se ha convertido en uno de los pilares principales al momento de comprar carro nuevo. Aunque muchas marcas prometen destacar en este aspecto, solo algunas logran sobresalir de manera consistente, tal como lo evidenció el ranking elaborado por Consumer Reports, el reconocido organismo estadounidense encargado de probar y evaluar productos de consumo a nivel global.

Para establecer las posiciones del listado se analizaron múltiples variables. Entre ellas, el desempeño de los vehículos en pruebas de choque, la capacidad de frenado y la eficacia de los sistemas de prevención de siniestros que incorporan los modelos. También se tuvo en cuenta el diseño de las interfaces y controles, con el fin de reducir distracciones al volante. A partir de estos parámetros se determinó que el primer lugar lo ocupa Mazda, la marca japonesa que en los últimos años se ha consolidado como una de las más vendidas en Colombia.

Con una calificación cercana al 90% en seguridad general, Mazda se posiciona como la marca más segura al momento de comprar vehículo nuevo dentro de este ranking. Otra de las marcas destacadas y que también se consigue en Colombia es Hyundai. La firma surcoreana no ha dejado de crecer en el país y continúa aumentando sus ventas gracias a la renovación de su portafolio, la incorporación de nuevas tecnologías y la actualización de sus modelos. En el listado obtuvo una puntuación cercana al 75%, ubicándose en el cuarto lugar.

Hyundai Kona, uno de los modelos más populares de la marca coreana en Colombia.

En posiciones intermedias aparece Honda, otra marca asiática que ha buscado recuperar terreno en el mercado colombiano mediante el rediseño de su imagen y la llegada de modelos más modernos y atractivos. Finalmente, también figura Nissan, fabricante que en Colombia ha impulsado su oferta con versiones híbridas y de combustión, con las que pretende seguir ganando participación en el mercado local. Se trata, en todos los casos, de nombres ampliamente reconocidos por los compradores del país.

Nissan Kicks fue escogida como la SUV del año 2026 según la FIPA.

También vale la pena mencionar otras marcas que, aunque no lideraron el ranking, obtuvieron puntuaciones positivas en seguridad. Es el caso de Audi, Subaru y Kia, que igualmente tienen presencia comercial en Colombia. En contraste, el listado también incluye firmas como Genesis, Acura y Lincoln, que no tienen una presencia tan amplia en el mercado nacional o cuentan con disponibilidad limitada.

