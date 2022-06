La nombra hasta en sus conciertos: La prueba de que Anuel no ha superado a Karol G

.Publicidad.

Una escena curiosa fue la que se vivió en uno de los últimos conciertos de Anuel AA. Arriba del escenario y en frente de miles de personas, el cantante de reggaeton tuvo un lapsus mental y nombró a Karol G, en vez de a su actual pareja, Yailin.

El suceso fue grabado por una de las asistentes, quien tomó el momento exacto en el que el puertorriqueño preguntaba que dónde estaban las “bebecitas”, apodo que Anuel tenía para Karol G. Al darse cuenta del error, inmediatamente lo corrigió diciendo "no, no, bebecitas no. esas ya no. ¿Donde estan las chiviricas?" , como le dice a su actual esposa.

El error se hizo viral, y varios de sus seguidores le comentaron que es notorio que aún no ha superado a la colombiana. "No la ha podido superar", "Lo traiciona el inconsiente" o "Jamas pudiste superar a la bichota" fueron algunas de las opiniones de los fans.

No es la primera vez que Anuel se equivoca en pleno concierto, ya que hace algunas semanas tambien se hizo viral otro video en donde nombraba a la bebecita y otro en donde insultaba a una fan que tenia el pelo azul ¿Será que todo ese odio a Karol G, que hace notorio cada vez que puede, solo es una excusa para no mostrar verdaderamente sus sentimientos? Es bastante raro que despues de tanto tiempo, y comprometido con otra mujer, Anuel no quiera soltar a la paisa.