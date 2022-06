La petrista Yina Calderón sale en defensa de Marbelle "No tiene por qué irse de Colombia"

Después de la victoria de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial del pasado 19 de junio, las burlas y comentarios a marbelle no han cesado. Miles de personas que no comparten las ideas de la cantante le han pedido a gritos que cumpla su promesa y se vaya del país, y hasta personajes de la vida pública también han hecho eco al tema y opinado.

Una de las que salió a sus redes a hablar de Marbelle fue Yina Calderon. La influencer le sugirió a Marbelle que hiciera caso omiso a las burlas y se quede en el país. “Marbelle no tiene por qué irse, este es su país. Gustavo Petro no es un hombre rencoroso” fue el trino que sorprendió a varios de sus seguidores quienes aplaudieron el acto “conciliatorio” de la huilense. ya que es fiel seguidora del líder del pacto histórico.

Sin embargo, aprovechó el trino para también llamarle la atención a Marbelle “Lo que sí debemos aprender es a no menospreciar porque nunca sabemos cuando la vida nos puede callar la boca. Hoy Francia Marquez es nuestra vicepresidenta” refiriéndose a todos los ataques que la reina de la tecnocarrilera hizo a la hoy vicepresidenta de la república.

@Marbelle30 no tiene porque marchar a otro país este es su país,@petrogustavo no es un hombre rencoroso 👏 lo que si debemos aprender es a no menospreciar porque nunca sabemos cuando la vida nos puede callar la boca ! hoy es nuestra vicepresidenta @FranciaMarquezM

— yina calderon oficial (@yinacalderondj) June 24, 2022