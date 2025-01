La multa que tendrán que pagar los motociclistas que no usen esta prenda; es medio salario mínimo

.Publicidad.

Año nuevo, precios nuevos y es algo que aplica para todos los casos. De hecho, las multas de tránsito también cambiaron sus precios y ahora serán mucho más costosas que en el 2024. Ahora bien, es bien sabido que en Colombia hay una gran cantidad de motocicletas y cada vez se venden más en el país. De hecho, este vehículo representa el mayor porcentaje del parque automotor de Colombia. Sin embargo, también es un medio de transporte donde se suele exponer mucho más al piloto y a su pasajero. Es por eso que, hay ciertas medidas y accesorios que deben portar para evitar una multa. Aunque, hay un artículo que la gente suele olvidar y que implica que los motociclistas reciban una gran multa de tránsito.

La tremenda multa que pagarán los motociclistas por no usar artículos reflectivos

Las motocicletas transitan de noche y de día por todo el territorio colombiano. Es normal encontrarse con cientos de ellas en semáforos o en cualquier vía principal, secundaria y demás. Aunque claro, para poder hacer uso de ellas, hay que cumplir con ciertas exigencias. No solo los seguros o las revisiones son obligatorias, pues algunos accesorios también son importantes. De hecho, el no usar algunos de estos, significa recibir alguna multa que podría implicar un golpe duro al bolsillo. Si bien es cierto que es normal que muchos cumplan con varios de ellos, los artículos reflectivos, son olvidados por muchos.

Conducir motocicletas, implica cumplir ciertas medidas.

Quizás algunos no lo tengan presente, pero hay una multa por no hacer uso de estas prendas. De hecho, si revisamos el Código de Tránsito y vemos el artículo 94, veremos que los motociclistas deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas. Además de esto, exige que sea visible mientras se conduce entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Por otro lado, no solo los pilotos deben hacer uso de este, pues también sus acompañantes. Ahora bien, quien incumpla con esta medida, recibirá una multa tipo C24. Esta infracción de tránsito tiene un valor bastante alto.

El valor de esta tipo de multa para motociclistas, tiene un valor de $711.750. Un precio bastante elevado y que es un duro golpe. Aunque, seguramente realizando el curso, es posible que este valor disminuya, por lo que sería mejor. Pese a esto, es mucho mejor evitar este tipo de infracciones cumpliendo con esta norma. Comprar un chaleco o chaqueta reflectiva, será mucho más económico que pagar esta multa.

