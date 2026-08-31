- La movida de De la Espriella con Japón que puede traer de regreso a Mazda como ensambladora a Colombia

Fue pionera en el país pero cerró en 2014. Ahora una misión con el minComercio Gómez Amín a la cabeza, reabrió la posobilidad de producirlos localmente

Antes de que Renault se convirtiera en el principal referente de ensamblaje automotor en Colombia, otras marcas tenían sus propias plantas en el país. Una de ellas fue Mazda, que durante más de tres décadas produjo entre 450.000 y 500.000 vehículos en total de la mano de la Compañía Colombiana Automotriz (CCA).

Antigua planta CCA

La planta cerró sus puertas en 2014, después de años en los que los cambios del mercado, los acuerdos comerciales y los costos de producción fueron restándole competitividad al ensamblaje nacional. Ahora, 12 años después, la historia podría tener un nuevo capítulo.

La posibilidad apareció durante una misión comercial de Colombia a Japón, liderada por el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, cercano a la campaña de Abelardo de la Espriella. Uno de los objetivos del viaje fue avanzar en el acuerdo de asociación económica entre Colombia y Japón, negociaciones que comenzaron en 2012 durante el gobierno de Juan Manuel Santos y que durante años permanecieron estancadas.

En Tokio, Gómez Amín sostuvo reuniones con representantes de compañías como Toshiba, Toyota y Mazda. Entre los temas que hacen parte de la agenda está la posibilidad de que Mazda vuelva a desarrollar operaciones de ensamblaje en Colombia, mientras Toyota estudiaría al país como posible destino para proyectos relacionados con movilidad eléctrica.

🇨🇴🤝🇯🇵 Desde Tokio logramos abrir una nueva etapa para la relación entre Colombia y Japón.



Por instrucción del presidente @ABDELAESPRIELLA, hemos asumido la responsabilidad de destrabar una relación comercial que durante cerca de 15 años no lograba avanzar como Colombia… pic.twitter.com/ATA1g1855T — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) August 31, 2026

Mazda y la historia de una planta que cerró en 2014

La historia de Mazda en Colombia está ligada a la CCA, compañía fundada a comienzos de los años 60 por el empresario Leonidas Lara y sus hijos Luis, Rómulo y Olivero. La empresa comenzó ensamblando vehículos Willys y posteriormente trabajó con marcas como Peugeot y Fiat.

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Fue en la década de los 80 cuando comenzó una de sus etapas más recordadas: el ensamblaje de vehículos Mazda. De sus instalaciones salieron modelos como el B-200, Mazda 323, 626, Allegro, BT-50 y algunos de los modelos más populares de la marca en el país, entre ellos el Mazda 2, Mazda 3 y Mazda 6.

Uno de los hombres que marcó la historia de la compañía fue José Fernando Isaza, quien estuvo durante cerca de 20 años al frente de la CCA y también participó en proyectos relacionados con la producción de vehículos Mazda en Venezuela.

Sin embargo, después de más de cinco décadas de operaciones y cientos de miles de vehículos ensamblados, la planta dejó de producir en 2014.

El escenario comercial había cambiado. La apertura de nuevos mercados y acuerdos como el TLC con México permitió la llegada de vehículos importados a precios más competitivos, mientras los costos de producir automóviles en Colombia también dificultaban mantener la operación.

Ahora, la agenda comercial con Japón podría abrir una nueva posibilidad. La misión también dejó avances para reactivar el Acuerdo de Asociación Económica con Japón, una negociación estancada desde hace cerca de 15 años. El Gobierno busca con este acuerdo abrir nuevos mercados para los productos colombianos y fortalecer la inversión y la transferencia de tecnología.

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