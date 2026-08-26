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A excepción de minHacienda y el canciller, todos los ministros de De la Espriella llegan endeudados

PorLas Dos Orillas

Ago 26, 2026

La minSalud, Ana María Vesga, el minInterior, Rodrigo Lara, y los ministros de Agricultura y Trabajo son quienes más deben, según sus declaraciones de renta

Triptych of three people: left man in a light blue button-down shirt outdoors, middle woman in a brown blazer seated at a desk, right man in a dark suit speaking on a TV set - A excepción de minHacienda y el Canciller, todos los ministros de De la Espriella llegan endeudados
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La obligación de presentar públicamente las declaraciones de renta dejó al descubierto los patrimonios del Presidente y el gabinete con el que arranca la era del Tigre. Quienes mayor patrimonio declararon son el Presidente (supera los $ 10 mil millones) , seguido por el abogado penalista nombrado ministro de justicia Iván Cancino, el minhacienda Miguel Gómez Martínez, la experta en el sector eléctrico ministra de minas Nohemi Arboleda y la ministra de educación Viviane Morales.

Puede ver aquí: la Declaración de renta presentada antes de su posesión el 7 de Agosto en Cali, de los ministros del gabinete de De la Espriella

En la misma información están las deudas que arrastraban hasta finales del 2025, según lo declarado ante la DIAN. Solo dos ministros, el ministro de hacienda Miguel Gómez Martínez y el canciller Omar Bula, vinculado a la Universidad Sergio Arboleda el alma mater del Presidente, son los únicos que llegan sin deudas a ejercer sus nuevos cargos.

Ministros endeudados y algunos de manera importante  

La ministra que llega con más deudas es la de Salud, Ana María Vesga, quien desde el 2023 era la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio que reúne las EPS del país.

Le sigue el Ministro del interior Rodrigo Lara y los ministros de agricultura  Indalecio Dangond y de trabajo Natalia López.  

Infographic table 'L20 Ministros Endudados' listing ministries, responsible officials, and debt amounts (Salud — Ana María Vesga 1,793,061,000; Interior — Rodrigo Lara; Agricultura — Indalecio Dangond). - A excepción de minHacienda y el Canciller, todos los ministros de De la Espriella llegan endeudados

Rodrigo Lara, que hoy tiene deudas por cerca de 1.146 millones de pesos es de lejos el que más deudas tiene, fue senador del Partido Cambio Radical hasta el 2022.

Two men lean toward each other in a close conversation at an event; one wears a gray suit and white shirt, the other a dark jacket. - A excepción de minHacienda y el Canciller, todos los ministros de De la Espriella llegan endeudados
Lara dentro de Cambio Radical desarrollo parte de su carrera política incluso llegó a ser director del partido durante cerca de dos años

Los últimos años estuvo dedicado a actividades profesionales independientes y muy pronto, desde finales del 2025 se  vinculó a la campaña del Tigre y expresó su apoyo públicamente. Tuvo un rol como asesor político al lado del ex congresista liberal Mauricio Gómez Amín, quien renunció a la curul y el partido para apoyar con libertad a De la Espriella.

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El tercer ministro del listado con una deuda importante cercana a los $ 800 millones, es Indalecio Dangond, el Ministro de Agricultura. Viene de ser un reconocido consultor de la agroindustria con experticia en la formulación de proyectos y evaluación de crédito en distintas entidades financieras.

Woman speaks into a handheld microphone, raising her right hand in a gesture on stage. - A excepción de minHacienda y el Canciller, todos los ministros de De la Espriella llegan endeudados
En las elección de Montería, Natalia López alcanzó cerca de 90.000 votos

 La abogada monteriana Natalia López comparte con el ministro de agricultura un monto de deuda similar. Es la nueva Ministra del trabajo, hace tres años intentó ser alcaldesa de Montería por el movimiento ciudadano independiente ‘Somos Capaces’.y el año pasado volvió a intentarlo para el senado, para lo cual adquirió las deudas que requieren la financiación de las campañas políticas.

Se lanzó a la contienda electoral local habida cuenta de su prestigio en la academia y en la docencia, incluso en su campaña era reconocida como La profe del bus como puede leer en esta nota.

Perdió por una pequeña diferencia con el alcalde Hugo Fernando Kerguelén,  pero quedó picada por la política. La abogada López se acercó al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez quien había logrado la personería jurídica para su movimiento  Creemos y aspirar al senado en sus listas. No logró tampoco pero fue ésta una carta de presentación clave para que El Tigre la invitara a formar parte de su gabinete.

Puede leer aquí El espaldarazo de Fico Gutiérrez que metió a la Profe cordobesa Natalia López en el gabinete del Tigre

El exitoso abogado penalista, Iván Cancino colega del Presidente y hoy su Ministro de justicia,  quien   cuenta con patrimonio líquido holgado, cercano a 5.160 millones de pesos, maneja una deuda importante. Renunció a su bufete y debió hacerse a un lado de la defensa de clientes de peso como el exdirector del Dapre Carlos Ramón González y el sonado caso de la empresa Lilipink que fue asumido por dos abogados cercanos, también Externadistas María Paulina Riveros y David Bazzani.

En este gráfico puede ver el resumen de la Declaración de renta de los Ministros que conforman.

Infografía con los 18 ministros y sus patrimonios líquidos y deudas acumuladas, lista numerada de 1 a 18. - A excepción de minHacienda y el Canciller, todos los ministros de De la Espriella llegan endeudados

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