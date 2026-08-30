- Tras el empujón de Petro a la UNAD, Jaime Leal se atornilló en la Rectoría otros 4 años: ya completa 27

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia se convirtió en la pública con más estudiantes del país con casi 400 mil. Allí, Leal es amo y señor

Luego de administrar la universidad que más recibió plata en el cuatrienio del gobierno Petro, el bogotano Jaime Alberto Leal volvió a ganar la Rectoría de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Con este nuevo periodo completará 27 años a cargo de la institución, lo cual lo consolida como el rector que más tiempo ha estado a cargo de una universidad pública en Colombia. Lo sigue en la lista Héctor Miguel Parra López, quien dirigió la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) durante 15 años empezando su primer periodo administrativo en el año 2000.

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La universidad pública con más estudiantes beneficiados

A pesar de los desencuentros políticos entre el pasado gobierno, que intentó frenar la reelección de Leal en 2022, Petro encontró en la UNAD al principal ejecutor de su política de Matrícula Cero, pues la plataforma virtual de la institución no tenía las restricciones de infraestructura física del resto de universidades públicas del país.

Con dichos dineros, la universidad financió 1.272.096 matrículas en el cuatrienio, que tuvieron un costo de $525.777 por alumno, a diferencia del promedio nacional que se encuentra sobre los 4,5 millones de pesos. Ninguna otra universidad pública se le acerca en volumen de estudiantes beneficiados.

Dada su condición de universidad pública con la mayor matrícula del país, al albergar a más de 200.000 estudiantes bajo metodología virtual, sus cifras de retiro son de, aproximadamente, 26.500 alumnos, la más abultada de la lista.

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La UNAD fue fundada el 7 de julio de 1981 con el fin de que la educación superior llegara a las regiones más apartadas del país mediante la metodología a distancia.

El contratista que se volvió amo y señor de la UNAD

Leal fue nombrado por primera vez como rector de la UNAD en 2004. No obstante, su llegada a la institución fue mucho antes, cuando esta se llamaba UNISUR. En 1983, llegó como contratista y durante dos décadas fue ascendiendo hasta llegar a la Rectoría.

En aquel momento la UNAD presentaba una seria crisis que amenazaba con cerrar. Su matrícula no superaba los 17.000 alumnos y su infraestructura, pensada para ofrecer educación a distancia, se encontraba amarrada a los limitantes de la época como el correo físico.

Consejo Superior Universitario presidido por la ministra Viviane Morales, encargado de votar nueve votos de nueve a favor de la Rectoría de Jaime Leal Afanador.

Con Jaime Leal, la UNAD superó las barreras que presentaba cuando Betty Góngora dejó la Rectoría en 2004. Sin embargo, luego de más de dos décadas al frente de la institución no han faltado los cuestionamientos.

En 2015, la edilesa de la localidad de Usaquén, Lina García Sierra, demandó a Jaime Leal ante la Fiscalía por presunto nepotismo. Según García, el rector nombró en el cargo de profesional universitario grado 9 a Miguel Arenas Mendoza, quien al parecer era el novio de su hija María Paula Leal. A pesar de la denuncia, en 2018 María Paula y Miguel se casaron. Actualmente, Arenas continúa vinculado a la universidad.

Otro de los señalamientos que ha enfrentado Jaime Leal es el hecho de que el representante de los estudiantes en el Consejo, ha logrado mantenerse a toda costa en el cargo, cursando cinco programas para no perder la condición de alumno.

Cerca del 80% de los más de 4.400 profesores están vinculados mediante contratos cuatrimestrales que dependen de la firma del rector, Jaime Leal Afanador.

Además, el antiguo vicerrector, Nicolás Rosiasco Piraján, dice que tuvo que salir un largo tiempo del país después de encontrar que la nómina de profesores de la oficina satélite en Miami estaba compuesta por familiares de altos directivos de la UNAD, y que las maestrías y programas de especialización, que demandaban el giro adicional de importantes recursos, no eran impartidos en realidad.

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Tal como le funcionó en 2022, Leal volvió a asegurar su puesto con 6 meses de anticipación. Sus dos contrincantes fueron Juan David Osorio y Hernando de Jesús Velásquez Montoya, dos docentes e investigadores de la UNAD, que no contaron ni con un voto para darle pelea a Jaime Leal.

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