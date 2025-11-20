- El Campín, el Atanasio Girardot y el Metropolitano quedarán como joyas europeas tras su remodelación

El país vivirá grandes temporadas de construcción y remodelación de sus principales escenarios deportivos. Tres ciudades —Bogotá, Medellín y Barranquilla— han dado a conocer sus planes para actualizar y modernizar los estadios más importantes de Colombia. Los tres son proyectos ambiciosos que buscarán poner al país a competir a nivel internacional, con escenarios a la altura de competencias mundiales. Cada uno tendrá una inversión significativa que promete llevar a los estadios colombianos al nivel de los grandes escenarios europeos e incluso de países del continente como Argentina, Brasil, México y Estados Unidos. Así lucirán El Campín, el Atanasio Girardot y el Metropolitano con sus remodelaciones.

Los grandes cambios que tendrán estos tres estadios colombianos

Por su parte, el proyecto que se llevará a cabo en Bogotá promete convertir esta zona en un verdadero distrito de entretenimiento. La obra comprenderá un total de 167 mil metros cuadrados y tendrá una inversión de 2,4 billones de pesos. El proyecto, que busca cambiarle la cara a El Campín, está liderado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) junto a Sencia, actual operador del escenario deportivo.

Así se vera el nuevo estadio El Campín.

El nuevo estadio contará con un techo retráctil, zonas de experiencia VIP, palcos y espacios diseñados especialmente para personas con movilidad reducida. Lo más importante es que se espera que, con este proyecto, la capacidad aumente a 50.000 espectadores. A su alrededor se desarrollarán otras obras, como un auditorio sinfónico para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, entre otras intervenciones.

|Le puede interesar Quiénes son los dueños de Multiplaza, el famoso centro comercial de Bogotá que sigue innovando en la ciudad

Eso sí, esta remodelación tendrá una duración de tres años y se ejecutará por etapas. Se estima que tomará cerca de tres años y medio y que no afectará ciertas actividades, ya que cada tribuna será demolida y reconstruida por separado. Ahora bien, el Atanasio Girardot, en Medellín, tomará menos tiempo: iniciará obras en mayo o junio de 2026 y finalizará en el segundo semestre de 2027. Su inversión superará los $750.000 millones y gran parte estará destinada a la remodelación integral del escenario.

Con estos cambios, se espera que el nuevo Atanasio Girardot aumente su capacidad a 60.000 asistentes. Sus arreglos contemplan una cubierta que protegerá a las tribunas de los aguaceros y los fuertes soles de Medellín. En su interior, se modernizarán accesos y unidades sanitarias. Además, también habrá una intervención del espacio público con el fin de cumplir con los estándares internacionales de la FIFA.

Finalmente, el Metropolitano, la casa de la Selección Colombia, tendrá grandes cambios. Esta obra —de la que ya se abrió la licitación— tendrá una inversión de $180.000 millones y aumentará su capacidad a 60.013 espectadores. Su fachada bioclimática lo hará lucir como un verdadero escenario deportivo europeo.

Así se verá el nuevo estadio Metropolitano.

Y como la Arenosa quiere ser parte de la movida de conciertos en el país, contará con un espacio de 1.600 metros cuadrados para espectáculos, además de una actualización en otras áreas.

El Campín, el Atanasio Girardot y el Metropolitano, nuevos escenarios para el deporte y el entretenimiento

Con estas remodelaciones y cambios en infraestructura no solo ganarán los amantes del deporte. Las ampliaciones también convertirán a estos tres estadios colombianos en escenarios perfectos para conciertos y eventos de talla mundial. Aunque ya lo hemos visto con múltiples espectáculos en Bogotá y Medellín, su crecimiento seguramente les abrirá la puerta a nuevos artistas y a más eventos en el país.

Además, pondrá a Colombia a competir de manera internacional, contando con espacios capaces de destacarse en la región. Por ahora, habrá que esperar el inicio de las obras, que tomarán un buen tiempo, pero que sin duda le darán una cara diferente a cada ciudad.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.