Los portugueses se quedaron con dos megacontratos en Cartagena llevan décadas con  negocios en Colombia

Alexandre Bernardo, presidente de Mota Engil desde hace años, se quedó con dos contratos por $ 190 mil millones dentro del plan de obras del alcalde Dumek Turbay

La portuguesa Mota Engil liderada por Alexandre Bernardo ganaron los contratos para construir los intercambiadores viales de la Ternera y La Carolina cuyo costo asciende a los 190 mil millones de pesos.

Estas obra, la Ternera, con un valor cercano a los $ 85 mil millones beneficiaría a por lo menos 500.000 personas de los barrios San José de los Campanos, La Princesa, Parque Heredia, El Recreo, Alameda La Victoria, San Fernando y sectores aledaños.

La obra de la Ternera incluye un puente vehicular de dos carriles y con dos vías de enlace y que va entre la intersección de la Cárcel de Ternera y la bomba Terpel. Se presentaron cuatro consorcios y entre los competidores por la licitación estuvo un peso pesado de caribe colombiano KMA construcciones de la familia Amin.

El ganador fue el Consorcio ME Ternera conformado por empresas todas relacionadas con la constructora portuguesa: Mota Engil Latam Col y Mota-Engil Engeharia e Construcao S.A. Sucursal Colombia, representado legalmente por Nuno Telmo Cipriano Viana Abranches y la obra deberá ser entregada en 20 meses.

El mismo consorcio y con el mismo representante legal se quedó con el Intercambiador de La Carolina y el contrato alcanza los $ 100.836 millones. El alcalde Dumek Turbay entregó esta obra a los portugueses sin que hubiera competencia porque el otro oferente, el Consorcio de Intercambio La Carolina, fue rechazado según la alcaldía por no cumplir con los requisitos legales como puede ver en esta nota.

Mota Engil tiene casi 80 años de existencia en Portugal y nació como una empresa familiar enfocada en ingeniería civil y construcción, y hoy es una multinacional cuyo CEO global es Gonçalo Moura Martins.

A Colombia llegó en el gobierno de Juan Manual Santos vía el eurodiputado portugués, Mario David quien fue ponente del Tratado del Libre Comercio de Colombia con la Unión Europea., Mario David fue acusado de sacar provecho de su posición por pactar la llegada de compañías lusas como esta constructora, tanto es así que en su declaración de intereses financieros declaro su vínculo profesional como administrador de Mota-Engil.

Desde su llegada no han parado de ganar obras como la infraestructura de 248 colegios contratados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa contratadas por la ministra de educación Gina Parody en el gobierno Santos de los cuales solo se terminaron 18 colegios y la constructora portuguesa rescindió el contrato en el 2019 originándose un pleito judicial por $ 140 mil millones que un tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá falló en favor de Mota Engil, aunque la Contralora lo señala de un detrimento patrimonial de $ 20.239 millones, la decisión no está en firme y fue apelada por los portugueses.

Obtuvieron también el contrato del Metro de la 80 de Medellín que presenta retrasos por incumplimiento del gobierno en el desembolso de los recursos; construyeron dos tramos del Malecón del Río en la primera alcaldía de Alex Char y la canalización del arroyo 85. Obras en el Caribe que se acercaron a los $ 240 mil millones.

