La millonaria oferta que convertiría a Lucho Díaz en el futbolista colombiano más caro de la historia

El club Al Hilal estaría dispuesto a sacar al colombiano del Bayer Múnich, equipo en el que ya ganó tres títulos y anotó 26 goles desde su llegada en 2025

Luis Díaz aún no se reincorpora a la pretemporada del Bayern Múnich, pero su nombre ya ocupa un lugar central en el mercado internacional. El colombiano, que firmó una destacada primera campaña con el club alemán, es señalado como el gran objetivo de Al Hilal para reforzar su ataque antes del inicio de una nueva temporada en la Saudi Pro League.

La operación sería una bomba en el mercado de transferencias. De acuerdo con versiones divulgadas por los periodistas Gianluigi Longari y Sacha Tavolieri, el conjunto saudí prepara una propuesta que incluye un salario cercano a los 25 millones de euros netos por temporada. Además, el presupuesto de la transferencia oscilaría entre 120 y 150 millones de dólares para convencer al Bayern Múnich.

Aunque hasta ahora no existe una oferta oficial sobre la mesa, las cifras que rodean la posible negociación vuelven a demostrar el músculo financiero con el que Arabia Saudita intenta atraer a varias de las principales figuras del fútbol mundial.

Los números de Luis Díaz que habrían enamorado a Al Hilal

El interés de Al Hilal surge después de la sobresaliente primera temporada que completó el atacante colombiano en Alemania. Desde su llegada en julio de 2025, Luis Díaz ha disputado 51 partidos, marcado 26 goles y entregado 19 asistencias, registros que lo llevaron a convertirse en una de las piezas más importantes del esquema bávaro.

Además de sus números individuales, el guajiro contribuyó a la obtención de tres títulos nacionales y ayudó al Bayern Múnich a alcanzar las semifinales de la Champions League, consolidándose como uno de los futbolistas de mayor rendimiento en el plantel dirigido por Vincent Kompany.

Su participación en el Mundial de 2026 fue más discreta, con un gol en cinco encuentros con la Selección Colombia. Sin embargo, ese rendimiento no modificó el interés que despierta en el mercado internacional, especialmente entre los clubes saudíes que buscan seguir incorporando jugadores de élite.

Según Longari, "el sueño es Luis Díaz". Luego de que Al Hilal cerró el fichaje del neerlandés Crysencio Summerville, van por el colombiano. El objetivo sería reforzar aún más el frente de ataque para competir directamente con Al Nassr, equipo en el que milita Cristiano Ronaldo.

BOMBAZO desde Arabia.



Según Sacha Tavolieri, Luis Díaz es uno de los grandes objetivos del Al Hilal. La idea es ofrecerle 25 millones de euros de salario (poco menos del doble que cobra en Bayern) para convencerlo.



Ahora bien, lo más seductor es que podría ofrecer una oferta… pic.twitter.com/bqFkLxtHNE — José I. Araoz (@Gazpachen) July 25, 2026

Una operación que podría romper registros

Las versiones también indican que Al Hilal cuenta con un presupuesto global de 350 millones de dólares para fichajes durante este mercado, una cifra que permitiría afrontar una negociación de gran impacto.

No obstante, Sacha Tavolieri aseguró que el club saudí todavía no ha iniciado conversaciones con el Bayern Múnich. La estrategia sería alcanzar primero un acuerdo con el entorno del futbolista y, solo después, presentar una propuesta formal al campeón alemán.

El panorama tampoco resulta sencillo para el equipo árabe. Luis Díaz tiene contrato con el Bayern Múnich hasta junio de 2029, por lo que cualquier salida dependería de una negociación entre ambas instituciones o del pago de las condiciones estipuladas en su vínculo contractual.

En caso de concretarse una transferencia cercana a los 150 millones de dólares, el extremo colombiano superaría ampliamente el récord establecido por Jhon Jader Durán, cuyo traspaso al Al Nassr a inicios de 2025 fue tasado en 77 millones de euros, con variables que podrían haber elevado esa cifra hasta los 90 millones.

De esa manera, Luis Díaz podría convertirse en el futbolista colombiano más caro de la historia. Además, se sumaría al creciente grupo de jugadores que han elegido el fútbol saudí como nuevo destino profesional.

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