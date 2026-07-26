- Por qué las herederas de Fernando Gaitán demandaron al poderoso canal RCN de la familia Ardila

El proceso de Ana María y Luisa Gaitán está en manos de la División de Derechos de Autor dirigida por Edwin Robles, quien fue puesto en el cargo por Benedetti

Los ingresos que ha generado la serie Yo soy Betty la fea no tienen parangón en la televisión colombiano y ha sido uno de los ingresos más importantes del canal RCN en cabeza de José Antonio De Brigard, un negocio que lleva décadas dando pérdida. Sin embargo, la creación de Fernando Gaitán, quien murió hace 7 años, se volvió inmortal.

El canal la ha vendido a más de veinte países y fue adaptada en Estados Unidos, México, Alemania, Rusia, India y China. Además, terminó con un Guinness bajo el brazo: la telenovela con más versiones producidas en el mundo. Casi tres décadas de regalías, licencias y remakes: todo salió de la cabeza de un solo hombre, Fernando Gaitán.

El libretista escribió esa historia y antes de otras que igualmente le reportaron importantes ganancias al canal de los Ardila, como Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe. Gaitán quien murió en 2019 era la joya de la corona en RCN donde estuvo como su creativo estrella desde que nació como canal privado en 1998, entonces identificado como Nuestra Tele. Fue éste la gran apuesta de Carlos Ardila Lulle que desde entonces salió al aire enfrentado al canal Caracol de propiedad de Julio Mario Santo Domingo. Ninguno de los dos fundadores vive y son sus hijos herederos quienes están al frente de los mismos que compiten diariamente por el rating.

A Gaitán le interesaba crear y vivir con amplitud y sin preocupaciones. Por esto nunca se ocupó de los saldos en el banco ni hacer demasiadas cuentas del dinero que dejaban sus producciones y las regalías que le reconocían. Igual ocurría con sus hijas mayores Ana María y Luisa hijas del primer matrimonio con Esperanza González. Tuvo a Valentín con la actriz Maia Landaburu con quien vivía cuando murió después de haber sido pareja durante una década.

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Después de siete años de muerto su papá, Ana María y Luisa reaccionaron legalmente frente a una inquietud que cargaron durante años: cuál era el verdadero valor de las regalías de Betty la Fea y si éstas habían sido liquidadas correctamente por el canal RCN. Hace tres meses, en marzo del 2025 instauraron una demanda ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor en cabeza de Edwin Robles, quien fue nombrado por el Ministro del interior Armando Bendetti por ser una entidad adscrita a esa cartera.

El caso de las hijas de Fernando Gaitán está en manos de Edwin Robles quien fue nombrado por Armanda Bendetti hace un año

El pleito de las hermanas Gaitán no es solo por Betty. Suma otros cinco títulos —Hasta que la plata nos separe, Café con aroma de mujer, Todos los novios de Laura, Que no muera el amor y María de los Guardias—, obras que marcaron épocas distintas de la televisión colombiana y que, según las herederas, el canal obteniendo regalías después de la muerte de su padre sin volver a a reportarles nada

La ruptura se gestó poco a poco, Ana María y Luisa empezaron a ver remakes y adaptaciones de las historias escritas por su padre con cambios que no respetaban las producciones orginales, una intervención especialmente desafortunada con nuevas versiones de Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe.

RCN, dicen, nunca las contactó para reportarles nada. Lo que colmó la paciencia fue el estreno de Betty, la fea: la historia continúa, la producción que RCN transmitió en alianza con Prime Video. Para las hermanas fue precisamente lo que su padre había prohibido en vida: él se negó siempre a que alguien retomara esa historia. Verla resucitada bajo un cabezote, que la presentaba como homenaje a su memoria, terminó de convencerlas de que debían actuar y elevar su molestia a los tribunales.

El argumento de fondo es contractual. Las herederas y su abogada repasaron los acuerdos que Gaitán firmó con el canal RCN a lo largo de su carrera y no encontraron ni una sola cláusula de cesión de derechos patrimoniales. Lo que había eran permisos puntuales —como autorizar la fijación de la obra para emitirla en televisión—, pero nunca la entrega de la propiedad intelectual. Con esa lectura, el contrato original de 1995 le habría dado a RCN el derecho a transmitir Betty, la fea por televisión abierta. Nada más: ni streaming ni la plataforma donde la serie lleva años disponible.

La abogada Carolina Polanco García es la apoderada de las hermanas Gaitán. En su demanda ella. sostiene que la infracción cubre distintos frentes: la transmisión sin autorización en plataformas digitales y la falta de reconocimiento de las herederas como dueñas legítimas de esos derechos. Además de una compensación económica —cuyo monto todavía no pueden calcular porque el juez no les ha entregado ciertos contratos que ordenó incluir en el expediente—, la demanda pide algo más de fondo: que un juez declare, sin ambigüedades, a Ana María y Luisa como las únicas titulares del legado de su padre.

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El trámite administrativo ya tuvo su primer round. La Dirección Nacional de Derechos de Autor consideró que la respuesta de RCN había sido presentada por fuera del plazo legal. El canal apeló, el expediente subió a la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) .

Ahí sigue, a la espera de que se fije fecha para la audiencia inicial. RCN, por su parte, no se ha pronunciado sobre el asunto. Sus abogados le respondieron a Brava News dirigido por la periodista Paula Bolivar, el medio que sacó el caso a la luz, que una cláusula de confidencialidad los obliga a callar y que dejarán que el proceso avance por su cuenta.

Para las hermanas Gaitán, el asunto va mucho más allá que un problema de dinero. Consideran de RCN como una empresa que traicionó a su padre, quien trabajó allí treinta años. Sienten que el canal distorsionó la obra de su padre al intervenir los personajes en las nuevas versiones.

Además, reclaman que pasó por encima de algo que él pidió en vida y en voz alta: no tocar Betty. Ganen o pierdan el juicio, insisten en dejar una advertencia para otros escritores y sus familias, porque muchos firman contratos sin entender del todo qué están regalando y qué se están quedando.

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