Ni con súper estrellas en MasterChef, RCN ha podido ganarle a las repeticiones de novelas de Caracol

El rating del concurso de RCN, que reune a 24 famosos entre actores, presentadores y un ex tenista, se ha ubicado incluso por debajo de los números de Vecinos

El 21 de julio arrancó una nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia con uno de los repartos más numerosos y reconocidos de los últimos años. RCN apostó por un grupo de 24 figuras provenientes de la actuación, el entretenimiento, las redes sociales, el periodismo y el deporte para fortalecer su principal apuesta del horario estelar.

Sin embargo, los primeros reportes de audiencia muestran un panorama distinto al proyectado por el canal. Las cifras divulgadas por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) reflejan que el programa todavía no consigue liderar la franja nocturna y que, en sus primeras emisiones, quedó incluso por debajo de una repetición de la comedia Vecinos, emitida por Caracol Televisión.

Colombia Ratings

Jueves 23 de julio pic.twitter.com/cKVF4h5u9f — PRODU (@PRODU) July 27, 2026

Así le ha ido en rating a MasterChef Celebrity 2026 frente a Yo me llamo y Vecinos

El viernes 24 de julio, MasterChef Celebrity registró un rating de 8,07 %, suficiente para ubicarse entre los programas más vistos del día, aunque lejos del primer lugar. En esa jornada, Yo me llamo encabezó la clasificación con 14,74 %, mientras Noticias Caracol en su emisión principal alcanzó 9,37 %.

Ese mismo día, la repetición de Vecinos consiguió 8,18 %, una décima por encima del concurso gastronómico de RCN. El dato llamó la atención porque una producción emitida originalmente en 2008 logró superar al formato que acaba de regresar con una nueva temporada y un elenco renovado.

La tendencia se mantuvo durante el fin de semana. El domingo 26 de julio, MasterChef Celebrity obtuvo 7,71 % de audiencia, ubicándose nuevamente en el cuarto lugar de la jornada. Por delante, aparecieron Noticias Caracol en horario estelar con 11,46 %, Los informantes con 8,91 % y la emisión del mediodía de Noticias Caracol, que alcanzó 8,01 %.

Un elenco con 24 celebridades de distintos sectores

Para esta edición, RCN reunió un reparto integrado por actores, presentadores, comediantes, influenciadores y un deportista de talla internacional. Entre los participantes figuran Lina Tejeiro, Verónica Orozco, Marcela Carvajal, Angélica Blandón, Martha Restrepo, Emmanuel Restrepo, Luciano D'Alessandro, Sebastián Vega, Jimmy Vásquez, Víctor Tarazona, Mariana Mozo, Luisa Vergara y Tuto Patiño.

A ellos se suman las presentadoras Milena López, Julieta Piñeres y Diana Mina; los comediantes Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano; los creadores de contenido Pautips, Sebastián Villalobos y Emiro Navarro. Además, el extenista Robert Farah completó el selecto grupo.

El programa continúa bajo la conducción de Claudia Bahamón y con el jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes evalúan los retos culinarios de cada episodio.

La primera eliminación de MasterChef Celebrity 2026

La nueva temporada ya registró su primera salida. El actor Hugo Gómez, de 78 años, se convirtió en el primer eliminado después del reto de eliminación del 26 de julio.

Durante la prueba, presentó un arroz con leche inspirado en sus nietos. No obstante, la utilización de brotes de cilantro en la decoración del postre fue determinante para la decisión de los jurados, quienes consideraron que ese ingrediente alteró el equilibrio del plato.

La competencia apenas ha comenzado, y las mediciones de audiencia muestran que el principal desafío de MasterChef Celebrity no solo está en la cocina, sino también en recuperar terreno frente a la programación de Caracol, donde Yo me llamo, los noticieros y hasta la repetición de Vecinos continúan ocupando los primeros lugares del rating.

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