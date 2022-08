.Publicidad.

Como un fichaje estrella llegó Miguel Angel Borja a River Plate. El equipo millonario pagó 7 millones de dólares por el cordobés, pensando en llenar el vacío que había dejado el goleador Julián Álvarez, y aunque en los primeros partidos mostró un buen fútbol, los últimos encuentros ya empiezan a hacer dudar a la afición, y al mismo técnico Marcelo Gallardo.

Borja lleva 6 partidos disputados con River Plate y solamente ha marcado un gol, por lo que desde el país gaucho ya empiezan a ver con preocupación la situación, pues jugadores de la cantera del club están haciendo un trabajo mucho más sobresaliente que él. Y es que el tema de la falta de definición de Borja ya era notable, incluso antes de que firmara con el equipo de la banda cruzada, pero poco importó a los directivos.

9️⃣ Lucas Beltrán o Miguel Ángel Borja, la única duda de Gallardo para enfrentar a Newell's. El colombiano acumula un gol y dos asistencias en lo que va del campeonato mientras que Beltrán es el goleador de River en el torneo con 3 tantos. 🤔 ¿Quién debe jugar mañana? pic.twitter.com/FKv8KFukM0 — Medio River (@MedioRiver) August 12, 2022

Ahora, toda la afición le pide a gritos, le exige a Miguel Ángel que por favor rinda, puesto que no solo el dineral que se pagó por él, sino la imagen que les habían vendido de un goleador de raza que no fallaba frente al arco, no la han visto por ningún lado. Incluso algunos, le piden al DT que mejor alinee a jugadores juveniles como Pablo Solari o Lucas Beltrán, y que deje al colombiano en la banca.

Si Miguel Ángel Borja no mejora su definición, y demuestra que como antaño, su rifle goleador se encuentra calibrado, muy pronto las jóvenes promesas millonarias se lo comerán, y tendrá que retornar al fútbol colombiano con el rabo entre las piernas, y odiado por la afición riverplatense.