La millonada que le darán a la Selección Colombia solo por ir al Mundial 2026: ¿los jugadores tienen su tajada?

La clasificación al Mundial 2026 le garantiza millones a Colombia y también premios definidos para los jugadores por partidos, viáticos y resultados.

La clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026 no solo representa un logro deportivo. El regreso de la Tricolor a la Copa del Mundo también activa una importante recompensa económica, tanto para la Federación Colombiana de Fútbol como para el grupo de jugadores convocados.

La FIFA definió el nuevo esquema de premios durante el Consejo celebrado en Doha, Catar, previo a la final de la Copa Intercontinental. Allí se confirmó un incremento del 50 % frente a ediciones anteriores. En total, el organismo repartirá 727 millones de dólares entre las 48 selecciones participantes, una cifra histórica para el torneo.

La lista de premios de la FIFA para el Mundial de 2026

Solo por asegurar su cupo, cada selección recibe 9 millones de dólares. A ese monto se suma un aporte adicional de 1,5 millones de dólares que la FIFA entrega para cubrir gastos logísticos, concentración y desplazamientos. En consecuencia, Colombia tiene garantizados 10,5 millones de dólares sin haber disputado un solo partido.

El dinero aumenta conforme al avance en el torneo. El campeón del mundo, que se coronará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, recibirá 50 millones de dólares únicamente por el título. Sin embargo, al sumar participación, logística y premios acumulados, la cifra final puede superar los 60 millones de dólares.

La tabla oficial de premios establece 33 millones para el subcampeón, 29 para el tercer puesto y 27 para el cuarto. Las selecciones que finalicen entre el quinto y el octavo lugar obtendrán 19 millones, mientras que las ubicadas del noveno al decimosexto puesto recibirán 15 millones. Incluso las eliminadas en fase de grupos se llevarán entre 9 y 11 millones de dólares, dependiendo de su posición final.

En el caso colombiano, existen antecedentes claros. En el Mundial de Rusia 2018, la Tricolor recibió cerca de 12 millones de dólares tras quedar eliminada en octavos de final frente a Inglaterra, una referencia de lo que podría ingresar nuevamente si alcanza una instancia similar en 2026.

Juan Guillermo Cuadrado y Carlos Bacca repiten mundial, mientras que Luis Fernando Muriel, que fue descartado hace cuatro años en el último filtro, se estrenará en Rusia.

¿Los jugadores reciben plata por ir al Mundial?

La pregunta recurrente entre los hinchas es si ese dinero llega directamente a los jugadores. La respuesta es que los futbolistas no perciben un salario fijo por ser convocados a la Selección Colombia. Sin embargo, sí existe una estructura económica basada en viáticos y premios por resultados, definida previamente por la Federación.

De acuerdo con información revelada en 2022 por el periodista Carlos Antonio Vélez, los jugadores de la Selección Colombia recibían viáticos diarios de 2,8 millones de pesos colombianos durante las concentraciones. Además, cada partido ganado significaba un premio de 28 millones de pesos por jugador, mientras que un empate representaba 16 millones de pesos.

Estas cifras corresponden a acuerdos vigentes en ese momento y no han sido confirmadas ni actualizadas oficialmente por la Federación Colombiana de Fútbol. Aun así, sirven como referencia del sistema de incentivos económicos que maneja la Selección, especialmente en competencias oficiales como Eliminatorias al Mundial.

A estos ingresos se suman otros conceptos. Algunos jugadores cuentan con contratos por derechos de imagen, los cuales generan pagos adicionales, sobre todo en torneos de alta exposición mediática. Estos acuerdos también forman parte del esquema económico que rodea a la Selección Colombia, aunque dependen del estatus y la trayectoria de cada futbolista.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.