- La millonada que mueven los partidos de la Selección Colombia les adelanta la Navidad a los comerciantes

El entusiasmo por la Selección Colombia dispara las ventas en bares, tecnología y tiendas de barrio, movilizando miles de millones en cada partido

Texto escrito por: Milena Oviedo Mejia

La temporada mundialista volvió a convertirse en un motor para distintos sectores de la economía colombiana. El entusiasmo alrededor de la Selección Colombia se refleja en el comportamiento del comercio, el turismo y el consumo nacional.

De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), los partidos de la Selección generan una mayor rotación de productos y servicios en varias actividades económicas. Restaurantes, bares, tiendas de barrio, transporte y comercio informal aparecen entre los sectores con mayores incrementos durante los días de partido.

Según el gremio, las ventas en restaurantes y bares pueden aumentar entre 30% y 50% por la llegada de aficionados que prefieren ver los encuentros en grupo. En paralelo, las tiendas de barrio y el comercio informal reportan incrementos de hasta 30%, impulsados por la venta de bebidas y alimentos.

Cómo impacta el Mundial al comercio y al consumo en Colombia

Fenalco señaló que productos como camisetas, bufandas, banderas y accesorios alusivos a la Selección registran aumentos cercanos al 20% durante las jornadas futboleras.

Otro de los sectores beneficiados es el de electrodomésticos y tecnología donde las ventas de televisores y equipos de sonido crecieron 22% en los últimos 12 meses, superando el promedio general del comercio minorista, según cifras citadas por Fenalco a partir de la Encuesta Mensual de Comercio del DANE.

Finalmente, un análisis de Solunion Colombia indicó que cada partido de la Selección durante el Mundial podría movilizar alrededor de 60.000 millones de pesos en consumo relacionado con alimentos, bebidas, tecnología y entretenimiento. Del mismo modo, Solunion Colombia señaló que bares, restaurantes, comercios y operadores logísticos refuerzan sus equipos para responder al aumento de clientes durante los encuentros de la Selección. El informe además destacó que cerca de 450.000 tiendas de barrio encuentran en estos eventos una oportunidad para incrementar sus ingresos, con aumentos cercanos al 30% en ventas durante los partidos.

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