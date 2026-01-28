- La millonada que la Alcaldía va a pagar para recuperar la obra de Beatriz González en el Cementerio de los Pobres

La intervención revive la historia del lugar donde fueron enterrados los muertos que no tenían para pagar una fosa en el Cementerio Central

Tras el fallecimiento de la artista bumanguesa Beatriz González, se despertó el interés de la Alcaldía por restaurar una de sus obras ubicada en el goblo b del Cementerio Central, más conocido como Cementerio de los Pobres. La propuesta está dirigida, por una parte, al reforzamiento estructural de las cuatro estructuras funerarias que cuentan con un área de 6.416,85 metros. Por otra parte, se requiere hacer una renovación de las Auras Anónimas de la maestra Beatriz González.

La licitación se abrió con un presupuesto de $14.430.529.023 y un plazo de ejecución de 18 meses. La historia de este cementerio se remonta al siglo XIX, cuando la muerte empezó a ser una seria preocupación en Bogotá, cuando la gente ya no podía seguir siendo enterrada dentro de las Iglesias y conventos. Entonces decidieron construir un cementerio para tal fin. El lugar se construyó al occidente de la ciudad de aquel entonces, pues se creía que el aire de la muerte se podría contagiar a quienes aún vivían.

Se llamó Cementerio Central. Aunque se cree que con la muerte se acaban todas las diferencias sociales, la construcción de este cementerio, organizado desde sus inicios por sectores y tarifas, hizo que se agudizaran más las diferencias. Mostrando que hasta para morirse hubiera que tener dinero.

Que la muerte tuviera un costo dejó a muchos por fuera de la posibilidad de estar en el Cementerio Central. Esto llevó a que se tuviera que abrir otro espacio como última morada para aquellos que no tenían dinero para morirse.

El lugar se ubicó justo al lado del Cementerio Central, contrastando con las lujosas lápidas de mármol; empezaron a ser enterrados campesinos, soldados, habitantes de calle y los muertos sin identificar. Como era de esperarse, este Cementerio de los Pobres empezó a recibir un número mayor de inquilinos que el Cementerio Central.

La cantidad de muertos que empezó a albergar este lugar lo convirtió en el más grande e importante de la ciudad de Bogotá. Las tumbas se amontonaban una sobre otra, como si intentaran acomodarse, buscar un poco de espacio para poder descansar. En los archivos todavía registran los nombres de algunas personas que yacen allí. Los más comunes son mujeres desde los 9 hasta los 80 años que se dedicaban al oficio de sirvientas.

Con el crecimiento de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX, se tuvieron que construir avenidas que facilitaran la movilidad de los bogotanos. Entre ellas, la avenida Calle 19, que se trazaba sobre una parte del Cementerio de los Pobres. Por esta razón, en nombre del desarrollo de la ciudad, muchos muertos tuvieron que ser desenterrados para hacer la gran avenida. Se especula que muchos otros quedaron bajo el asfalto.

Finalmente, en el año 2000, el Cementerio de los Pobres fue cerrado al público para dar paso a un proyecto urbanístico con el que se decidió albergar a todos los muertos pobres en fosas comunes. En el 2009, Beatriz González, en sus preocupaciones por el conflicto armado y los desaparecidos, interviene el lugar con su obra Auras Anónimas como un llamado de atención por tantas víctimas.

