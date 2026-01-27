- Ella es la nariñense que se convirtió en la primera mujer fotógrafa profesional del país

El hijo de Alicia Chamorro donó su archivo a la Biblioteca Nacional y su historia vuelve a escena en Reportaje a una reporter, el libro que rescata su legado

A donde llegaba nunca pasaba desapercibida, no solo por ser la única mujer dentro de un gremio de hombres, sino también por hazañas como ser la única persona que se atrevió a subir el volcán Galeras con una cámara sobre sus hombros para registrar el avión Lansa accidentado en mayo de 1950.

Se trata de Alicia Chamorro, la primera mujer reportera colombiana de la que se tiene registro. Nació en Contadero, Nariño, el 12 de diciembre de 1925. Su padre, Florentino Charmorro, le heredó la pasión por la fotografía, al punto de que ella, tan solo siendo una niña de 13 años, decidió construir su propia cámara para tomar sus primeras fotos.

Con los años fundó junto a su padre “Foto Chamorro”, donde se convirtió en la reportera gráfica que cubría todos los eventos de la región. Como lo fue la visita de Alberto Lleras Camargo al valle del Sibundoy en febrero de 1946 y también la gira de Mariano Ospina Pérez por el sur del país. Pero Nariño se quedó pequeño frente al talento y los sueños de Alicia y decidió viajar a Bogotá.

Llegó a la capital del país cuando se estaba recuperando del Bogotazo; todos los días eran grises, el aire era denso, pero nada podía vencer las ganas de comerse el mundo que Alicia tenía. Su talento de reportera la hizo destacar y en cuestión de semanas ya estaba trabajando para el diario El Siglo, bajo la dirección de Álvaro Gómez Hurtado.

Por su lente pasaron figuras históricas como “Cantinflas”, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez. También fotografió los entrenamientos del Batallón Colombia que se preparaba para ir a la guerra de Corea. Poco a poco se fue ganando el reconocimiento y el respeto de sus colegas reporteros como Leo Matiz y Manuel Rodríguez, los legendarios fotógrafos colombianos que registraron emblemáticas imágenes de la primera mitad del siglo XX.

Grupo de soldados. (Sin fecha) Ampliación en gelatina de plata. Foto: Alicia Chamorro. Biblioteca Nacional de Colombia

Con la posición que ya se había ganado dentro del gremio, Alicia Chamorro fue nombrada secretaria del Círculo de Reporteros Gráficos de Bogotá. Su próximo paso iba a ser Estados Unidos, donde quería estudiar y especializarse más en su profesión. Pero la vida no le iba a dar tiempo para más. El 20 de julio de 1958, cuando tenía 33 años, falleció a causa del lupus que, quizás, le produjeron los químicos con los que trabajaba desde muy joven en el laboratorio de revelación de fotografías.

Celebración del círculo de reporteros gráficos después de obtener la personería jurídica (1950). Foto Press. Fondo Alicia Chamorro, Biblioteca Nacional de Colombia.

Su partida afectó a su padre Florentino de tal manera que este destruyó gran parte del archivo fotográfico de Alicia; esto hizo que el nombre de Alicia se diluyera con el paso del tiempo. Hasta que una investigación de Adriana Díaz, José Ruiz y Arturo Salazar la volvió a sacar a la luz. El libro de 400 páginas titulado Reportaje a una reporter. Alicia Chamorro, fotógrafa 1925-1958, narra la vida, obra y legado de Alicia Chamorro, como conmemoración de los cien años de su nacimiento.

Las pocas fotografías que se salvaron de la hasta ahora desconocida fotógrafa nariñense las donó su hijo, Adrián Chamorro, a la Biblioteca Nacional, donde podrán ser consultadas.

