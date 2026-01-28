El caleño que pasó de vender arepas en pandemia a montar un emporio que le vende yogurt a 1500 supermercados

Con una receta natural aprendida por videollamada, 200 mil pesos prestados por su mamá, Juan Camilo produce 200.000 unidades mensuales en 21 regiones del país

Juan Camilo, desde que tiene memoria, ha tenido un espíritu emprendedor y soñador, siempre pensando en grande. Durante la pandemia de 2020 ofrecía arepas a domicilio en Cali, hasta que un golpe de suerte le cambió el rumbo del negocio para siempre.

Un día, uno de sus colaboradores le pidió permiso para hacer un yogurt. El resultado fue un producto cargado de azúcar, conservantes y leche en polvo. El sabor fue tan desagradable que Juan pidió que lo hicieran de nuevo, pero esta vez con insumos cien por ciento naturales.

“Entonces hicimos un yogurt de frutos amarillos, piña y maracuyá. Tenía leche de verdad, recién ordeñada; fruta en el fondo y stevia como endulzante natural, en envase de vidrio”, recordó.

La receta gustó, pero tiempo después el colaborador renunció. Así que Juan tuvo que aprender a hacer el yogurt de forma directa.

“La persona que le enseñó a mi colaborador me enseñó a mí. Aprendí por videollamada. Ella no podía atenderme presencialmente porque estaba en licencia de maternidad”, afirmó.

El respaldo para este proyecto vino de su familia. “Mi mamá me prestó 200.000 pesos para empezar a hacer el yogurt en Cali y hoy llegamos a 21 regiones de Colombia, incluyendo Bogotá”, aseveró.

Y aunque se dice fácil, el proceso fue lento. “Yo empecé entregando puerta a puerta en un carro pequeño. A veces cargábamos de más. Lográbamos 1.500 unidades semanales”, recordó.

Muchas veces salió a las calles y a los semáforos a regalar las botellas de yogurt con la intención de que la gente conociera el sabor. Y no porque dudara un solo instante: Juan está convencido de su creación, como lo dice uno de sus once camiones repartidores, donde se lee en letras negras sobre la carrocería: “Den permisito, porque aquí va el mejor yogurt de Colombia”.

El secreto del producto, según Juan, es que mantiene procesos artesanales que respetan las propiedades naturales, además de ser apto para personas intolerantes a la lactosa.

El sueño: una planta de producción de yogurt

La proyección de Juan no se detiene. Aunque actualmente produce 200.000 unidades al mes, busca construir su propia planta de producción de yogurt.

“La planta básica puede costar entre 2.500 y 3.800 millones de pesos. Es un proyecto bastante costoso, pero me permitirá el crecimiento de la empresa, generar más empleo y alcanzar una producción de 15.000 litros diarios”, explicó.

De otro lado, Juan destaca el enfoque social y humano de su iniciativa. Actualmente compra los insumos de forma directa a productores de leche y fruta de zonas rurales.

“Al principio iba a comprar la fruta a las plazas de mercado de Alameda y Santa Elena, en Cali. Nosotros mismos picábamos la piña, separábamos la fresa y seleccionábamos la mora. Con los volúmenes de hoy, contratamos una empresa experta que compra, por instrucción nuestra, directamente a los campesinos y a buen precio. Son cuatro toneladas de fruta por semana”, puntualizó.

El anhelo de Juan Camilo es eliminar a los intermediarios del negocio. “El campo colombiano está quebrado por culpa de los intermediarios. Pagan muy mal. Hay que voltear la mirada al campo porque vamos a tener una crisis alimentaria a futuro. A los campesinos les toca vender la leche al precio que les den para no perder”, recalcó.

Con solo 40 años, este administrador de empresas con posgrado en Gerencia Estratégica de Mercadeo y Ventas de la Universidad de los Andes siente que está en su mejor momento empresarial. Por ahora, reconoce que seguirá durmiendo apenas cinco horas al día, concentrado en su meta, mientras mantiene vivo su mayor anhelo: ser padre de familia, un sueño que ha aplazado por el ritmo intenso de trabajo.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.