Antes de su muerte en 2017, Elkin Ramírez vivió una despedida marcada por la música, el silencio y el cariño de miles de sus seguidores.

El silencio se fue imponiendo poco a poco en la vida de Elkin Ramírez, pero nunca logró apagar lo que había construido durante décadas: una conexión profunda con su música y con quienes lo siguieron. En los últimos meses antes de su muerte, el líder de Kraken atravesó una etapa de fragilidad física que contrastó con la fortaleza emocional con la que enfrentó la enfermedad que terminó por apagar su voz, el 29 de enero de 2017.

Elkin Ramírez vivió sus últimos días rodeado de su familia, lejos de los escenarios, pero acompañado por el reconocimiento de miles de seguidores que no dejaron de enviarle mensajes de afecto. Aunque ya no podía comunicarse con palabras, quienes estuvieron a su lado aseguran que comprendía cada gesto y cada muestra de cariño que llegaba desde distintas partes del país y del exterior.

El diagnóstico fue contundente: un edema fibroso en el cerebro, derivado de un tumor que le fue detectado años atrás. A pesar de las cirugías y los tratamientos médicos, la enfermedad avanzó de manera progresiva. En 2016 su condición se agravó y comenzó a perder habilidades motoras y de comunicación, lo que lo obligó a retirarse definitivamente de la vida pública.

El retiro forzado y la despedida íntima de Elkin Ramírez

Durante la última semana de su vida, los médicos recomendaron cuidados paliativos. Elkin fue trasladado a la Clínica Las Américas de Medellín, donde permaneció sedado tras presentar episodios de convulsiones. La prioridad de su familia fue evitarle el dolor y brindarle tranquilidad, una decisión que marcó esos días finales.

Su padre, Danilo Ramírez, relató posteriormente que el músico nunca se quejó durante el proceso. La enfermedad avanzó sin contemplaciones, pero Elkin mantuvo una actitud serena frente a lo inevitable. “Lo trajimos para que estuviera tranquilo en sus últimos días”, recordó su padre al referirse al ingreso definitivo a la clínica.

Aunque su cuerpo ya no respondía como antes, su espíritu creativo seguía presente. Cinco meses después de una de sus cirugías, el líder natural de Kraken alcanzó a grabar el que sería su último disco, una producción que quedó como testimonio de su compromiso con la música incluso en medio de la adversidad. El Titán siguió creando cuando el cuerpo ya empezaba a ceder.

Las redes sociales se convirtieron en una ventana inesperada de compañía. Su hijo Andrés Ramírez contó que pasaban largos momentos leyendo los mensajes que llegaban desde Facebook y YouTube. Elkin no hablaba, pero reaccionaba con gestos que dejaban claro que comprendía y agradecía ese afecto colectivo.

El 29 de enero de 2017, en horas de la mañana, Elkin Ramírez falleció en una sala de cuidados especiales, acompañado por sus seres queridos. “Murió feliz y rodeado de amor”, confirmó su hijo, cerrando así una despedida íntima, lejos del estruendo de los amplificadores, pero profundamente humana.

Hoy, nueve años después, Señal Colombia revive ese tramo final de su vida en el documental El Titán, una producción que no solo repasa la historia de Kraken, sino que se detiene en la dimensión personal de un artista que enfrentó la muerte con dignidad y coherencia. El final de Elkin Ramírez fue silencioso, pero su legado sigue sonando con fuerza.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.