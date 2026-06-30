La mexicana Katia García, la primera y única árbitra latina que pita en el Mundial 2026

Seis árbitras marcan un hito sin precedentes en el Mundial 2026. Un repaso a la meritocracia en la cancha y el relevo generacional en las ligas de Colombia

Texto escrito por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares

Aparte del novedoso, aunque no compartido por un importante sector de los amantes del fútbol, como es el de suspender los dos tiempos reglamentarios y convertirlos en cuatro segmentos, con la disculpa de saciarle la sed a los veintidós jugadores en disputa, se nota, enhorabuena, la creciente participación de las mujeres en un deporte que, desde sus comienzos, estaba confeccionado solo para hombres.

De manera que poco a poco nos hemos acostumbrado a los torneos locales, regionales, nacionales y mundiales con equipos femeninos, sino que, songo sorongo, el llamado sexo débil –que de débil no tiene ni las uñas–, es insoslayable la presencia de ellas ahora como jueces de los partidos, en especial en un torneo de talla mundial como el que ahora realizan Canadá, Estados Unidos y México.

Ante lo logrado por una francesa y una estadounidense, Katia García se convirtió en la primera jueza latina en dirigir en una Copa del Mundo de mayores masculina. Este registro lo logró con su designación para el encuentro entre Túnez y Holanda, correspondiente al grupo F, donde los europeos se quedaron con el liderato de la zona y de esta manera tener un mejor camino de cara a las rondas decisivas del mundial. Los africanos, por el contrario, se fueron de la cita orbital y dejaron una buena imagen por su entrega y sacrificio.

Su nombre completo es Katia Itzel García Mendoza, nacida en Ciudad de México y, según su historia contada a medios de ese país, proviene de una familia de músicos; sin embargo, ella decidió dedicarse al mundo del fútbol.

Llegó al fútbol mediante la participación en equipos escolares y universitarios. En efecto, García Mendoza estuvo en la actividad deportiva durante 14 años y en algunos de ellos representó a la emblemática UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) donde estudió Ciencia Política y Administración Pública y, a la fecha, es estudiante de la Facultad de Derecho.

A sus 33 años cumplidos, comenzó su carrera en el arbitraje en el 2015 dirigiendo partidos de categorías juveniles y amateur. En su país fue escalando por diversas categorías como la Liga de Tercera División y Liga de Expansión MX. En el 2019 obtuvo su escarapela FIFA que la habilitó para dirigir torneos de la máxima categoría mundial.

Luego de esta distinción, dirigió la final del Mundial Femenino Sub-17 en India en el 2022, donde quedó subcampeón Colombia, además de la Copa Oro Femenina, la Champions Cup y el partido por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En ese mismo año, el 9 de marzo, Katia hizo historia en su país al ser la primera mujer en 20 años en dirigir un partido de la Primera División masculina en México, arbitrando Pachuca vs. Querétaro.

Con García Mendoza, la lista de mujeres que han dirigido en un mundial masculino de fútbol llega a tres. La primera en lograrlo fue la francesa Stéphanie Frappart, que en Catar 2022 fue la jueza central del encuentro por la fase de grupos entre Alemania y Costa Rica.

A su turno, la estadounidense Tori Penso fue la segunda en dirigir en una copa del mundo. Lo hizo en el partido entre Chequia y Sudáfrica, en el presente Mundial 2026, conformando además la primera terna femenina, pues la acompañaron Brooke Mayo y Katie Nesbitt, como asistentes, y en el VAR estuvo como encargada la nicaragüense Tatiana Guzmán.

Otra que ha estado presente en este mundial es la mexicana Sandra Ramírez, quien justamente acompaña a su compatriota Katia como jueza de línea en el mencionado encuentro en donde Holanda se impuso 3 a 1 a Túnez.

Las mujeres han logrado un hito sin precedentes en el arbitraje del fútbol mundial. Es así como, durante la Copa del Mundo 2026, la FIFA convocó a seis árbitras oficiales. Ello es el resultado de que el arbitraje femenino ha experimentado una expansión acelerada en los últimos años, pasando de competencias locales a ser protagonistas en los torneos masculinos más importantes del planeta.

Basta recordar que en el Mundial de Qatar 2022 se rompió la barrera inaugural cuando tres mujeres, Stéphanie Frappart, Salima Mukasanga y Yoshimi Yamashita, fueron seleccionadas como árbitras principales. En esa competencia, Frappart se convirtió en la primera en dirigir un partido masculino. Y aunque representan una minoría dentro del total de árbitros convocados por la FIFA, su nivel de preparación y autoridad en el campo ha demostrado que la meritocracia se impone al género.

Y en Colombia, ¿cómo estamos? Digamos que el arbitraje femenino en Colombia vive un proceso de consolidación profesional y relevo generacional. Tras hitos históricos como las ternas masculinas en el fútbol profesional, las colegiadas nacionales se destacan en el ámbito de la Conmebol y en el desarrollo de la Liga Femenina BetPlay, que organiza la División Mayor del Fútbol Colombiano y que se abre paso con mucho éxito, pese a la falta de respaldo comercial.

Dentro de las juezas colombianas que se han ganado espacios de gran exigencia tanto a nivel de clubes como en torneos internacionales hay que mencionar a la boyacense Mary Cristina Blanco Bolívar, que es la gran referente internacional de las líneas en el país. Su trayectoria incluye participaciones mundialistas de mayores, Copas América y finales continentales de clubes.

Paula Andrea Fernández Ome: Consolidada con su escarapela FIFA, se desempeña activamente como jueza central. Lidera de forma recurrente las designaciones internacionales en competencias organizadas por la Conmebol.

María Victoria Daza Ortiz: De origen costeño, nacida en Santa Marta, es otra histórica central del país que formó parte de la primera terna arbitral 100 % femenina en un partido oficial masculino de la primera división colombiana. Actualmente es también una pieza clave en la asistencia por video (VAR).

Mariana Quintero Serna: Antioqueña, es una de las caras de mayor proyección en el rentado local, encargada de impartir justicia en partidos de máxima exigencia como las finales de la liga profesional femenina.

El trabajo de las árbitras en el fútbol colombiano se divide principalmente en tres frentes: Liga Femenina Profesional, la cual la Dimayor delega de manera exclusiva la dirección de los partidos a juezas con el fin de potenciarlas y darles mayores horas de vuelo y experiencia en el campo arbitral.

A pesar del crecimiento impulsado por la Federación Colombiana de Fútbol, el arbitraje femenino en el país enfrenta constantes discusiones en el entorno deportivo, ya que tanto en los medios como los analistas debaten de manera frecuente sobre el nivel de consistencia arbitral en las instancias finales del torneo local. Se atribuye la irregularidad a la necesidad de un mayor recorrido competitivo en comparación con el arbitraje masculino.

Aunque se han roto barreras iniciales, el gran desafío sigue siendo asegurar una presencia constante y regular como juezas centrales en los partidos de la Primera División Masculina, según los mismos comentaristas.

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