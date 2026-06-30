Así fue la estrategia de más de 10 mil grupos de WhatsApp creados con IA que llevó a De la Espriella a la Presidencia

La trastienda de Abelardistas.com, la gigante red ciudadana con inteligencia artificial que movilizó a millones y blindó la narrativa de De la Espriella

Texto escrito por: Juan Otalora

Abelardistas.com se consolidó como una de las plataformas digitales ciudadanas más visibles alrededor del proyecto político de Abelardo De La Espriella, hoy presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030, tras una segunda vuelta marcada por una estrecha diferencia frente a Iván Cepeda.

Según sus impulsores, desde julio de 2025 comenzó a construirse un ecosistema digital independiente de la campaña oficial, con el propósito de reunir de manera orgánica a ciudadanos interesados en apoyar las ideas de De La Espriella. La plataforma habría articulado comunidades en WhatsApp y Facebook, facilitando la difusión de contenidos, la convocatoria a eventos, la organización de caravanas y la respuesta frente a noticias falsas relacionadas con la campaña.

El crecimiento de estas redes digitales no fue un fenómeno aislado. Meses antes de la elección, medios como La Silla Vacía ya habían reportado que los grupos de WhatsApp vinculados al movimiento de De La Espriella fueron claves en la recolección de firmas para su aspiración presidencial.

De acuerdo con sus creadores, Abelardistas.com llegó a reunir 10.200 grupos de WhatsApp y una comunidad de 5.5 millones de participantes. Sus promotores sostienen que el sistema permitió coordinar voluntarios, distribuir mensajes, desmentir contenidos considerados falsos y conectar a simpatizantes en distintas regiones del país.

Entre los nombres asociados a la creación de la plataforma aparece Helvin Cano, junto con un desarrollador identificado por el apellido Cifuentes, descrito por fuentes cercanas como un perfil vinculado al desarrollo tecnológico de Google y a herramientas de inteligencia artificial. Ambos habrían participado en la construcción de este ecosistema digital, concebido como una red ciudadana de apoyo al proyecto político que terminó llegando a la Casa de Nariño.

Más allá del debate, Abelardistas.com refleja el peso creciente de las comunidades digitales en la política colombiana. En una elección altamente competida, las plataformas de mensajería, las redes sociales y los canales de organización ciudadana se convirtieron en espacios decisivos para movilizar simpatizantes, instalar narrativas y sostener una conversación política permanente.

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