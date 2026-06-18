- La jugada de Trump para acabar la guerra con Irán a 4 meses de las elecciones del congreso gringo

La firma anticipada del acuerdo frenó la guerra de 67 días y alivió la tensión petrolera, pero el tema nuclear queda aún sin resolverse

No han esperado a que llegue el viernes ni se han desplazado hasta Suiza como estaba previsto. Estados Unidos e Irán han firmado electrónicamente el llamado 'memorando de entendimiento de Islamabad'.

El presidente Donald Trump cambió de escenario y lo firmó en Versalles –el palacio de los reyes de Francia– en la cena del presidente Emanuel Macron, que puso el broche final a la cumbre del G7 (las siete economías más grandes del mundo), celebrada en Evian.

El acuerdo, firmado también por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, busca poner fin a la guerra de 67 días en Oriente Medio. Ya entró en vigor y empieza la carrera contrareloj de 60 días para lograr el acuerdo definitivo. Aunque Trump lo ha presentado como una gran victoria, el consenso es que, además de que falta un largo camino por recorrer para la paz, el gran objetivo aún está en su punto de partida: impedir que Irán llegue a desarrollar armas nucleares.

Trump ha insistido en que el acuerdo garantiza que esa nación nunca comprará, desarrollará ni producirá un arma nuclear. No obstante, el texto del acuerdo, leído en voz alta por los funcionarios estadounidenses durante una llamada con la prensa, no llega a tanto. Se dice que el uranio enriquecido de Irán será "rebajado"; es decir, diluido dentro del propio país y bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Inicialmente, Estados Unidos había exigido que ese material fuera retirado del país, por lo que este cambio supone una novedad. El programa nuclear iraní queda, entonces, para las negociaciones finales. El acuerdo nuclear de la era Obama se negoció durante casi dos años. Ahora, en teoría, Estados Unidos e Irán tienen solo 60 días para alcanzar uno nuevo.

En apenas un texto de página y media –con 14 párrafos– se levanta el bloqueo naval estadounidense y reabre el estrecho de Ormuz, medidas que calmarán la economía global. Hoy el precio del petróleo Brent gira en torno a los USD 75 por barril, después de haber escalado a más de USD 100.

Los millones de la polémica

Otro punto polémico es que se abre la puerta a un importante alivio financiero para Teherán, tanto por la vía del levantamiento de sanciones como por la creación de un fondo por USD 300.000 millones para la reconstrucción y el desarrollo de Irán. En la Casa Blanca han tratado de matizar el tema, pero Washington participará junto a otros países en el diseño final de dicho fondo y tendrá que otorgar los permisos y licencias.

Trump la había calificado esta información de "noticia falsa", pero el fondo figura en el documento. Los funcionarios de su gobierno insisten en que Estados Unidos no tiene que aportar "ni un centavo" a dicho fondo y que, además, todo dependerá de que Irán "se comporte bien".

Por lo pronto, lo que parece claro del acuerdo es su alcance limitado y los enormes desafíos que ambas partes tienen por delante. Este documento será examinado detalladamente, línea por línea, en los próximos días.

La gran pregunta es: ¿qué consiguió exactamente Estados Unidos de su guerra con Irán? Mientras se resuelve ese interrogante, a cuatro meses de elecciones, a Trump no le conviene llevar en la maleta guerras y aranceles. Mucho menos petróleo por la nubes ni gasolina que haya roto el bolsillo de los electores.

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