Cómo logró Incauca convertirse en uno de los grandes generadores de energía en Colombia

El ingenio de la familia Ardilla entregó en 2025 más de 164 millones de kWh a la red nacional y proyecta nuevos negocios en biogás y bioplásticos

Incauca, la compañía agroindustrial con sede en Miranda (Cauca), ratificó su liderazgo como el principal cogenerador de energía del país al cierre de 2025, aportando un total de 352,2 millones de kWh, de los cuales entregó 164,9 millones de kWh al Sistema Interconectado Nacional.

Esta transformación, que complementa su tradicional operación agroindustrial, ha sido impulsada bajo la dirección de su presidente, Roberto Klinger Yanovich. El directivo proyecta un modelo corporativo cada vez más integrado con el sector energético, aspirando a que en un plazo de diez años entre el 20 % y el 25 % de los ingresos totales del ingenio provengan de la generación de energía.

La estrategia se concentra en el proceso de cogeneración mediante el aprovechamiento del bagazo, residuo de la caña de azúcar que se quema en calderas de alta eficiencia para generar vapor a alta presión y temperatura. Luego se dirige a un turbogenerador, donde la fuerza del vapor hace girar las turbinas, un movimiento que se convierte primero en energía mecánica y luego en electricidad mediante generadores.

La caña de azúcar ofrece la ventaja competitiva de ser un insumo renovable y sostenible que se recupera de manera constante, a diferencia de los hidrocarburos tradicionales, que constituyen recursos limitados y no renovables.

Inversión, tecnología y diversificación industrial

El ingenio inauguró su primera planta cogeneradora a partir de bagazo en 1997 con una capacidad inicial de 20 MW. Posteriormente, en el primer trimestre de 2023, puso en operación una nueva central cuya construcción tomó cinco años debido a retrasos provocados por la pandemia, el paro nacional y el incendio de una torre de enfriamiento, eventos que elevaron los costos proyectados en un 20 %. Tras una inversión de $ 230.000 millones, la compañía alcanzó una capacidad instalada total de 70 MW. Aunque actualmente registra una producción promedio de 33 MWh, la meta es superar esta cifra en el corto plazo.

Inauguración en marzo del 2023 de la nueva planta de generación de energía renovable a partir del bagazo de la caña

En la actualidad, Incauca opera un complejo industrial diversificado que alberga plantas dedicadas a la producción de azúcar, insumos industriales, alcohol carburante, abonos orgánicos y cogeneración energética.

En términos de productividad, la empresa alcanzó un volumen superior a los 5,36 millones de quintales de azúcar, 80 807 metros cúbicos de alcohol y 107 406 toneladas de compost. Esta capacidad de cogeneración y la optimización del uso de energía en sus procesos internos han permitido que más del 98 % de la electricidad utilizada en sus complejos provenga de fuentes de autoabastecimiento.

Avance en diversos proyectos

Para dar continuidad a su expansión, Incauca tiene en la mira la ejecución de aproximadamente 10 nuevos proyectos valorados en $500.000 millones, con los cuales espera profundizar en el aprovechamiento de su materia prima a través de líneas innovadoras como la producción de biogás y bioplásticos.

Entre sus avances técnicos se encuentra la transición histórica del corte manual tradicional a la automatización avanzada. Además, unos sistemas de fertirriego asistidos por herramientas digitales de balance hídrico, los cuales permitieron reducir en un 6 % el consumo de agua para riego, un rubro en el que se invirtieron $ 1.419 millones el año pasado y que incluye optimización de infraestructura y la separación de circuitos de aguas lluvias y residuales.

Por otra parte, la aplicación precisa de fertilizantes evitó la emisión de más de 2.390 toneladas de CO2 equivalente al año, complementando una reducción del 43,8 % en los gases de efecto invernadero generados en sus calderas. Adicionalmente, la gestión operativa permitió alcanzar una tasa de aprovechamiento de residuos del 92,95 %, evitando la disposición de millones de toneladas de desechos industriales en vertederos.

En cuanto a su planta de alcoholes, allí se procesan alcoholes industriales, vinaza —rica en materia orgánica y nutrientes minerales— y biocombustibles mediante la fermentación de mieles de caña. De este proceso se deriva el etanol anhidro, el cual se mezcla aproximadamente en un 2 % con la gasolina convencional para potenciar su uso exclusivo como biocombustible.

Al cierre de 2025, Incauca que pertenece a la Organización Ardila Lülle, consolidó ventas por un valor de $ 1,3 billones, destinando el 53 % de sus compras de caña, bienes y servicios (equivalentes a $ 300 369 millones) a proveedores locales de su zona de influencia. Al mismo tiempo destinó $ 30.007 millones a iniciativas de tipo ambiental, social y de gobernanza.

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