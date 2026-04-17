- Francia Márquez destapa su mala relación con Petro y denuncia el racismo desde el Gobierno

En entrevista con The Guardian, la vicepresidenta habló de exclusión, falta de poder y choques con Gustavo Petro por el Ministerio de Igualdad

La vicepresidenta Francia Márquez se despachó contra el presidente Gustavo Petro y aseguró que al interior y fuera del Gobierno hay una estructura racista que la excluyó de la agenda del Ejecutivo.

La funcionaria, en una entrevista con el diario britanico The Guardian, habló abiertamente de su “mala relación” con el presidente, situación que terminó por limitar su liderazgo.

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Márquez es la primera vicepresidenta afrodescendiente en ser elegida desde que Colombia se convirtió en república en 1886, siendo también de las po|cas en las Américas, después de Epsy Campbell Barr en Costa Rica en 2018 y Kamala Harris en Estados Unidos en 2021.

La vicepresidenta colombiana reveló que habla muy poco con el presidente y que su relación es de "mero formalismo" frente a los eventos en los que coinciden, pero “no más de eso”.

Las vivencias racistas internas

Márquez señaló que una de sus primeras medidas al asumir el cargo fue cambiar la composición del equipo de la Vicepresidencia, pero confiesa que “había funcionarios que les decían a las mujeres y hombres afroamericanos de mi equipo que solo estaban allí porque yo estaba. En otras palabras, les decían; no merecen estar aquí, y eso es doloroso”, afirmó la oriunda de Yolombó, Cauca.

Cabe recordar que la vicepresidenta también ha sido blanco de ataques en línea: en marzo pasado, un juez absolvió a uno de sus presuntos agresores, argumentando que, si bien el hombre había llamado a Márquez "primate" en una publicación en X, no se había probado que tuviera la intención de incitar a la violencia o la discriminación contra ella. Tras esta decisión judicial, Márquez apeló la sentencia.

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Para la segunda en la sucesión del poder Ejecutivo, su liderazgo como mujer negra se convirtió “en una amenaza para muchos, y me impidieron hacer más… Escuché a gente decir: si empoderan a Francia, terminará siendo presidenta. Ese miedo fue lo que provocó que no me dieran las herramientas que necesitaba para lograr mis objetivos”.

Sin Ministerio de Igualdad

En la entrevista, Márquez también afirmó que otra de las discusiones que la alejó del presidente Petro fue la disputa por la creación del Ministerio de la Igualdad, una de las promesas de campaña del mandatario.

La hoy exministra de esa cartera (que aún debe ser reglamentada por el Congreso) relató que pasó los dos primeros años de su mandato lidiando con la falta de financiación y los desafíos burocráticos de construir un ministerio "desde cero". "Cuando estaba a punto de mostrar los resultados, me destituyeron", dijo al medio británico.

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En medio de un consejo de ministros realizado en febrero del año pasado, Márquez se quejó de la falta de recursos y criticó el nombramiento de un ministro acusado de corrupción. “Quizás esto me cueste, quién sabe qué”, dijo en esa reunión. A los pocos días, Petro la sacó del ministerio y la dejó ocupando solo la Vicepresidencia.

Ahora Márquez está concentrada en sacar adelante la mayor cantidad de iniciativas posible en lo que resta del gobierno, como las exportaciones a África que, según la funcionaria, antes eran casi nulas y han aumentado.

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