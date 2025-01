La mano mágica del petrismo que quiere regresar a Iván Mejía a los medios; ya hubo respuesta

.Publicidad.

Iván Mejía ha sido uno de los periodistas deportivos más importantes del país. Con 50 años de experiencia en el oficio, trabajó para cadenas tan importantes como Caracol Radio o Win Sports. En 2018 decidió decir adiós al periodismo e irse a descansar a Cartagena, donde ninguna propuesta ha logrado sacarlo del retiro desde entonces. Sin embargo, en las últimas horas se conoció de una oferta que busca devolverlo a los medios, a la televisión pública. Hollman Morris, gerente de RTVC, tentó al comunicador de 74 años para hacer parte de Señal Deportes.

Iván Mejía durante el cubrimiento del Mundial de Rusia 2018.

La propuesta de Hollman Morris a Iván Mejía

Fue a través de sus redes sociales, donde Hollman Morris puso a soñar a los fieles seguidores de Iván Mejía. En una visita que realizó al corralito de piedra, el también comunicador tuvo la oportunidad de reunirse con el experimentado periodista deportivo y la propuesta fue clara: "hacer equipo en el Sistema de Medios Públicos, RTVC". Las reacciones no se hicieron esperar y varios de los partidarios de Morris aplaudieron la iniciativa, además de tratar de convencer, desde la distancia, a Mejía de regresar al periodismo después de un largo retiro de 6 años.

Aquí convenciendo al grande Ivan Mejía Álvarez para que hagamos equipo en el Sistema de Medios Públicos @RTVCco



Me ayudan.@PajaritoDeIvan @orduzrubio @SenalDeportes pic.twitter.com/BEnZ0kZ3n4 — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) January 6, 2025

Hay que recordar que fue en diciembre de 2018, trabajando para el Pulso del Fútbol, de Caracol Radio, y para Win Sports, cuando Iván Mejía decidió decirle adiós a su carrera como comunicador. Después de 50 años de trabajo ininterrumpido, donde, además de ser presentador deportivo, también fue uno de los analistas más reconocidos del fútbol colombiano, se despidió de sus compañeros de manera definitiva. Desde entonces, aunque las propuestas no han faltado, se ha mantenido firme en su decisión de estar alejado de los medios masivos, siendo la red social X su única plataforma de expresión.

La contundente respuesta del retirado periodista

Aunque la esperanza se acrecentó entre todos los seguidores del deporte colombiano, Iván Mejía no se demoró en responder a la propuesta de Hollman Morris con un contundente "No". A través de la red social X, misma por donde el gerente de RTVC despertó la ilusión, el retirado comunicador dejó claro que hace 5 años se despidió para no volver más, y que su último deseo es regresar a Bogotá a trabajar y vivir.

A ver, pongamos las cosas en su sitio: estoy retirado hace 5 años , vivo en Cartagena y no tengo la menor intención de volver a trabajar y vivir en Bogotá. Mi único contacto público es esta red X. Gracias a Hollman por intentarlo, la respuesta es NO. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) January 7, 2025

