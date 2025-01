El reemplazo que los Ardila le encontraron a Marino Hinestroza en Nacional; jugó en la Premier League

El adiós del extremo parece ser una realidad y desde las directivas no perdieron tiempo. Confirmaron la llegada del ecuatoriano Billy Arce, quien llega desde Brasil

No es un secreto que Atlético Nacional está buscando reforzarse de gran manera para este 2025. Después de ganar la Copa y la Liga, el club tiene un único objetivo: hacer una buena presentación en la Copa Libertadores. Sin embargo, en esa idea, el mercado de fichajes le ha dejado más preocupación que tranquilidad. A estas alturas, el equipo podría perder a jugadores que fueron protagonistas de los títulos, entre ellos Marino Hinestroza; pero previendo el adiós, las directivas se adelantaron y desde el fútbol brasileño consiguieron un reemplazo de talla. Billy Arce, el ecuatoriano, ya está en Medellín.

Billy Arce rescindió su contrato con Santos antes de firmar su llegada a Atlético Nacional: Foto: billyarce11

Atlético Nacional y el acuerdo que cerró con Billy Arce

De acuerdo a la información de algunos periodistas cercanos al entorno de Atlético Nacional, la contratación de Billy Arce es un hecho. Las negociaciones iniciaron apenas terminó la temporada en el fútbol colombiano, pues se sabía que mantener la plantilla intacta iba a ser muy complicado, sobre todo porque algunos de los jugadores estaban a modo de préstamo. Fue entonces cuando pusieron sus ojos en el ecuatoriano, quien, además de ser un sustituto natural de la posición de Marino Hinestroza, también juega como mediocampista ofensivo, papel que cumplía Pablo Cepellini, quien ya se despidió.

Dentro de las condiciones del contrato, Billy Arce llega a jugar, en primer momento, hasta diciembre de 2025; pero su acuerdo puede tener una extensión de hasta 3 años más, pudiendo vestirse de verde hasta diciembre de 2028. En cuanto a salario no se tiene conocimiento de cuánto llega a ganar la verde paisa; pero se sabe que debe ser una importante cifra, pues viene de jugar en el fútbol brasileño, un balompié que no escatima en gastos. El verdolaga negoció directamente con el jugador y no tuvo que comprar su pase, pues llegó como agente libre.

La carrera del ecuatoriano

Hay que recordar que Billy Arce ya tuvo aventuras en el fútbol colombiano y fue uno de los jugadores revelación de Once Caldas en durante el primer semestre de 2024. Su carrera inició en las inferiores de Independiente del Valle, donde debutó en 2017 y llamó la atención del Brighton de la Premier League. Allí no tuvo muchas oportunidades, saliendo a préstamo a equipos como Extremadura UD en España, y Emelec, Barcelona SC y Liga de Quito de Ecuador. En 2022 tuvo una experiencia en Peñarol de Uruguay antes de llegar al fútbol colombiano, donde vistió las camisetas de Deportivo Pasto y del blanco blanco.

Billy Arce llegó como promesa al fútbol inglés pero nunca terminó de convencer. Foto: billyarce11

